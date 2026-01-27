Qu'est-il réellement arrivé à Stéphanie dans Alertes? Voici notre théorie

À la fin de l'épisode d'Alertes de ce mardi, Stéphane Duquette (Sophie Prégent) se retrouve à l'hôpital après ce qui semble être une rechute.

Par contre, celle-ci paraissait éberluée de ce qui lui arrive. « Je ne comprends pas. Comment ça se peut? », a-t-elle lancé au médecin, dubitative.

On comprend alors qu'elle n'est probablement pas responsable de ses récents malaises.

On en vient donc à la même conclusion que bien des fans avaient vue venir : Valérie Murphy (Julie Ringuette) pourrait l'avoir droguée pour orchestrer sa rechute.

Plus précisément, elle pourrait avoir tenté de la faire replonger en déposant une pilule sur son bureau la semaine dernière. Puis, comme la capitaine a résisté à la tentation, elle pourrait avoir empoisonné son café. En effet, Valérie apporte régulièrement des boissons chaudes à son équipe, ce qui semblait jusque-là être un geste généreux. S'agit-il plutôt d'une ruse?

Si notre hypothèse est bonne, que cherche-t-elle à faire? Veut-elle voler sa place dans l'Escouade Cerbère ou est-ce encore plus profond que cela? À la fin de l'épisode, elle n'hésitait pas à avancer la thèse de la rechute, une affirmation que Renaud a refusée en bloc.

Moi je regrette, mais j'y crois 0 pis une barre. C'est moi qui est allé la chercher au centre. La façon qu'elle me regardait, je peux vous dire que la dernière affaire qu'elle voulait, c'est de retourner là. - Renaud

Nous avons bien hâte de voir où nous mènera cette histoire de dépendance tordue.

La série Alertes est diffusée les mardis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.