Que cache ce personnage dans Alertes? Les téléspectateurs ont une théorie

Mardi dans Alertes, Valérie Murphy (Julie Ringuette), la marraine de Stéphanie (Sophie Prégent) dans son processus de sobriété, a été engagée comme enquêtrice dans l'escouade Cerbère.

Bien que tous étaient satisfaits que ce ne soit pas l'arrogant Paul André Valiquette (Louis-Olivier Maufette) qui obtienne le poste, les téléspectateurs restent perplexes quant aux véritables intentions de Valérie.

« Quelqu'un qui semble aussi gentille à mon avis ça sonne étrange 😂 Je ne la trust pas. »

« J'espère que je me trompe, mais j'ai pas confiance, il y a de quoi de louche depuis le début »

« Elle a un petit quelque chose qui me revient pas ! »

Mais qu'est-ce que cache la jeune femme avenante et souriante? Le public croit qu'elle ne se contentera pas du poste d'enquêtrice, elle voudra sa place au sein de l'escouade.

« J’ai peur qu’elle veuille prendre la place à Stef !! j’espère me tromper »

« Elle est là pour prendre le poste du capitaine Duquette »

« Elle veut la place a Stéphanie je suis sûr »

« Effectivement, je pense qu'elle cache son jeu et veut vraiment prendre le poste de Stéphanie Duquette »

« Tsé une amitié à double tranchant, est-ce qu'elle est assez hypocrite pour voler la place à Stéphanie ou revirement total sur relation amoureuse de Stéphanie.... qui sait ! »

Et si elle cherchait à obtenir plus que seulement le poste de Stéphanie...

Julie Ringuette nous disait que, lorsqu'elle a été engagée pour jouer Valérie, la production était à la recherche d'une actrice qui ressemblait physiquement à la capitaine Duquette. Un trouble dissociatif de l'identité?

Certains croient aussi qu'elle pourrait en vouloir à l'escouade pour une situation du passé et qu'elle cherchera à se venger.

Chose certaine, Valérie Murphy cache quelque chose...

La série Alertes est diffusée les mardis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.