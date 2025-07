Qu'en est-il de la suite pour l'animation de Bonsoir bonsoir?

Jean-Sébastien Girard se plaît définitivement à l'animation de Bonsoir bonsoir.

Alors qu'il tenait mordicus à prendre ses vacances quand il a débuté cette aventure au mois de juin, il est plus mitigé aujourd'hui.

« C'est sûr que ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Je touche du bois pour l'instant, mais au début je me disais : "Oh mon dieu rendu au mois de juillet, je vais être complètement abattu", mais on dirait que je suis tellement sur l'adrénaline que j'ai l'impression d'être moins fatigué que quand j'ai commencé. Je finissais le remplacement de La journée, je commençais ça. Ça m'occasionnait du stress. Là, j'ai pris mon erre d'aller. »

Étrangement, je suis moins fatigué que je l'étais au mois de juin en commençant à ce contrat-là, malgré la charge de travail.

Jean-Sébastien dit, malgré tout, tenir à ses deux semaines de vacances au début du mois d'août. « Je suis en train de négocier ça », indique l'animateur. « Je veux partir, je le fais à chaque année. Je vais à Rivière-du-Loup, au chalet familial. Je vais là avec ma mère. Ça, ce n'est pas très négociable. On est en train d'aménager la suite des choses, de voir comment ça va se passer. C'est ça qui va se décider cette semaine. Mais c'est sûr que je travaille fort pour pouvoir aller faire une ou deux semaines dans le bas du fleuve. »

Ainsi, de ce qu'on en comprend du discours de Jean-Sébastien (même si rien n'est confirmé pour le moment), ce serait essentiellement un remplacement de deux semaines que les producteurs de Bonsoir bonsoir chercheront à combler.

Il y a aussi, bien évidemment, la possibilité que Marie-Claude Barrette revienne dans ce rôle qu'elle a assumé avec panache au printemps dernier. À suivre!

Des annonces se feront dans les prochains jours puisque Jean-Sébastien espère être dans le Bas-Saint-Laurent les deux premières semaines d'août.

