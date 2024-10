Qu'en est-il de la relation de Marco et Sophia dans STAT?

Depuis plusieurs semaines dans STAT, Marco (Anglesh Major) et Sophia (Ludivine Reding) semblent se rapprocher de plus en plus. Pour le téléspectateur moyen, leur relation paraît amicale, mais étant donné les allusions de tous leurs collègues à Saint-Vincent, on peut en comprendre qu'il y a visiblement quelque chose de plus que nous ne voyons pas nécessairement encore à l'écran.

Dans la bande-annonce de l'épisode de mardi (voyez-la au bas de l'article), on peut voir Marco et Sophia sortir du gym ensemble puis Jacob reprocher à son amoureuse sa « compassion » pour le médecin urgentologue.

Comme Jacob n'est pas particulièrement agréable actuellement vu ce qu'il vit avec Emmanuelle (Suzanne Clément), on peut s'imaginer que Sophia ira trouver réconfort dans les bras musclés de Marco.

D'ailleurs, les internautes semblent penser que Sophia serait plus heureuse avec ce dernier qu'avec Jacob (Lou-Pascal Tremblay), qui est désagréable avec elle.

En table ronde en début de saison, le producteur Michel Trudeau parlait des « nouvelles amitiés de Sophia ». Il a ajouté :

C'est tough travailler dans un hôpital, tu cherches l'affection.

Est-ce que c'est de cette relation ambigüe avec Marco dont parlait le producteur? On s'imagine que oui, mais seul le temps nous le dira!

Rappelons que les téléspectateurs ont récemment émis des diagnostics pour le cas du personnage d'Anne-Marie Bernard, jouée par Isabelle Giroux. C'est à lire ici!