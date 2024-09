Quelle suite pour Jacob Faubert dans STAT? Lou-Pascal Tremblay nous en dit plus

C'est au milieu de la deuxième saison de STAT que Lou-Pascal Tremblay a appris le revirement que réservait l'autrice Marie-Andrée Labbé à son personnage. L'urgentologue est à l'origine du décès accidentel du conjoint d'Emmanuel St-Cyr, rôle qu'interprétait Daniel Parent. Le décès n'était certainement pas souhaité, mais arriva ce qui arriva...

La troisième saison de STAT reprenait ce lundi, quelques secondes après les images présentées dans la finale de la deuxième saison. Jacob Faubert, qui a confessé sa faute à Emmanuelle, est complètement dévasté, revivant douloureusement les événements. Le protagoniste sombrera dans l'alcool et les comportements destructeurs, voyant qu'Emmanuelle refuse de répondre à ses appels désespérés.

Dans le cadre du visionnement de presse de la première semaine, nous avons pu nous entretenir avec Lou-Pascal Tremblay, qui a bien voulu nous parler de la suite pour son personnage. La question que tout le monde se pose est la suivante : pourquoi Jacob est-il venu travailler à Saint-Vincent, sachant ce qu'il avait fait? À ce sujet, le comédien nous dit :

« Je pense qu'il y aura éventuellement un diagnostic psychologique qui va entrer en ligne de compte, mais là, je m'aventure en terrain inconnu, ne sachant pas ce que ma Marie-Andrée va me préparer, mais j'ai eu plusieurs discussions avec elle, et oui, il y aurait peut-être une condition... un choc post-traumatique qui aurait occasionné ça. »

Le comédien aborde le défi d'avoir dû plonger dans des zones d'ombres pour les images que vous verrez cette semaine et dans les suivantes : « Ce n'est pas léger. C'est des défis quand même de jeu, parce que tu joues sur plusieurs couches, les remords, la détresse, l'alcool, le suicide, la mort, tu sais, c'est vraiment beaucoup de couches en même temps. Donc non, ce ne sont pas des journées simples. Je pense que cette première semaine-là, je l'ai tournée en une journée en plus, donc c'était un gros défi. Je pense que c'était dans les plus gros défis de carrière, dans le sens où c'était une journée intense émotionnellement. Mais là, je viens de me regarder et je ne suis pas capable de me détacher, de me dire si je suis content de ce que j'ai fait ou pas. »

Parions que les téléspectateurs adhéreront rapidement à la proposition de Lou-Pascal, où les émotions sont nombreuses et intenses.

Je pense que je suis content ultimement. En fait, c'est que c'est tellement le fun juste d'avoir la possibilité d'être au centre de cette histoire-là.

Il poursuit : « Ça reste que c'est au cœur de l'intrigue de STAT. Je suis au cœur de l'intrigue avec Emmanuelle (Suzanne Clément). D'avoir la confiance de Fabienne, d'avoir la confiance de Marie-Andrée pour que tout ça repose sur mes épaules, puis notre interprétation ensemble, je me sens complètement privilégié de ça. »

Que pouvait nous dire le comédien sur la suite des choses pour son personnage? « Ce sera un retour progressif pour Jacob... mais il y a d'autres claques qui s'en viennent. Il n'est pas au bout de sa peine, le pauvre. Il n'a pas fini d'en brailler une shot! »

STAT est de retour du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Voyez les comédiens vous présenter cette nouvelle saison excitante dans la vidéo ci-dessous.