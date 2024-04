Dans la finale de la deuxième saison de STAT, nous avons enfin découvert comment était décédé François, le conjoint d'Emmanuelle.

Julie Faubert, qui avait été sa maîtresse, s'était présentée chez lui le soir de sa mort pour l'encourager à ne pas mettre un terme à leur histoire, ce qu'il a refusé. Jacob a suivi sa mère jusque chez son amant pour l'empêcher de poser un geste qu'elle aurait pu regretter. Une fois qu'elle a quitté l'appartement, Jacob a eu une escarmouche avec François. Le jeune médecin l'a frappé et François l'a menacé d'appeler la police. Jacob a ensuite tenté d'enlever le téléphone des mains de son adversaire et ce dernier est tombé du balcon, ce qui a entraîné sa mort.

Jacob a raconté toute l'histoire à Emmanuelle, qui, évidemment, était bouleversée. Elle ne lui a pas adressé la parole et a quitté les lieux, en pleurant.

Évidemment, nous sommes en droit de nous questionner sur le sort qui sera réservé à l'urgentologue la saison prochaine, sachant qu'il s'agit de l'un des personnages préférés des téléspectateurs. Reprendre le boulot comme si de rien n'était semble peu probable...

De passage à Bonsoir bonsoir jeudi, l'acteur Lou-Pascal Tremblay a évoqué quelques possibilités pour la suite

« On a vu que c'était un accident, il n'y a plus de mystère par rapport à ça », dit-il d'abord, soulagé que le secret soit enfin révélé. « Dans l'univers de STAT, est-ce qu'elle [l'autrice, Marie-Andrée Labbé] va décider de choisir le pardon, est-ce qu'elle va décider de mettre un médecin en prison ou elle va décider de le garder parce que, je ne sais pas, elle va juger qu'il est plus utile à sauver des vies? Je ne sais pas, ça va rentrer dans un show vraiment psychologique, puis la relation entre les deux va être tellement intéressante. »

De notre côté, on doute fort que l'autrice se lance dans l'aspect juridique. Il y a déjà Indéfendable à l'autre poste, pas besoin d'une nouvelle intrigue légale. La prison nous apparaît aussi comme une solution peu envisageable. Mais, comment peut-on pardonner à quelqu'un, qu'on considérait comme notre ami, qui nous a caché être responsable de la mort d'un proche? Ce sera, effectivement, très, très intéressant de voir comment Marie-Andrée Labbé se dépatouillera dans toute cette histoire tordue.

En espérant que ce n'était pas la fin du règne du Dr Faubert à Saint-Vincent ou la fin du Dr Faubert tout court...

Rappelons que Lou-Pascal Tremblay a aussi raconté à Bonsoir bonsoir qu'il s'était retrouvé à l'hôpital (la vraie) après avoir tourné une scène de STAT cette saison. Tous les détails ici.