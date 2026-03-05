Qu'arrive-t-il lorsque les joueurs de Big Brother se font surprendre en ouvrant le conseil des patrons?

Depuis le début de la saison de Big Brother Célébrités, les patrons ont découvert, les uns après les autres, la fameuse clé leur permettant d'accéder à la chambre du Conseil secret des patrons. Un pouvoir important qui leur permet de bâillonner des membres du jury.

Cette semaine, alors que l'atmosphère était au plus lourd dans la maison, Marie-Ève, Kate et Gabrielle ont dû se retrouver pour ouvrir la chambre secrète et ainsi bâillonner deux joueurs, William et King. Pour y arriver, Gabrielle a dû feindre d'être en colère, ce qui a particulièrement inquiété sa plus grande alliée dans le jeu, Mona. Cette dernière a d'ailleurs voulu aller se joindre à la discussion dans la chambre de la patronne, mais s'est ravisée à la dernière seconde.

Plusieurs téléspectateurs se sont alors demandé : Qu'est-ce qui serait arrivé si les joueuses s'étaient fait surprendre? Nous avons posé la question à la production et voici la réponse qui nous a été donnée pour Showbizz.net :

Toute personne qui se fait surprendre à utiliser sa clé la perd automatiquement. Par contre, une fois qu’ils sont dans le conseil secret et que la porte est fermée, ils ne la perdront pas. Ils sont néanmoins tenus au secret complet sur ce qui s’y passe.

Voilà qui est plus clair pour tout le monde! C'est donc une très bonne chose que Mona ait décidé de ne pas aller les déranger, ce qui aurait signifié que seul Félix aurait conservé sa clé, puisqu'il est actuellement derrière la barricade. On vous expliquait ici comme ils fonctionnent pour la salle de bain et la nourriture pendant ce confinement d'une semaine.

Big Brother Célébrités se poursuit du dimanche au jeudi sur les ondes de Noovo.