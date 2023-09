Pression de performance et Gémeaux : Trophées en mains, voici l'état d'esprit des comédiennes de STAT

Le dimanche 17 septembre avait lieu, en direct de la Place des arts, le Gala des Prix Gémeaux, qui célèbre les artistes et artisans de la télévision d'ici. C'est sans grande surprise que STAT se retrouvait en nomination dans plusieurs catégories. L'autrice, Marie-Andrée Labbé, a d'ailleurs remporté le prix du meilleur texte de série dramatique quotidienne.

Les cotes d'écoute ont bien démontré que l'émission fut appréciée du grand public l'an dernier. Mais comment l'équipe vit-elle avec ces éloges? N'est-ce pas de recevoir une pression supplémentaire? Nous nous sommes questionnés à ce sujet et avons interrogé Suzanne Clément et Geneviève Schmidt, gagnantes des prix respectifs de meilleur premier rôle et meilleur rôle de soutien pour une série dramatique quotidienne. Elles nous ont fait part de leur reconnaissance et de leur état d'esprit.