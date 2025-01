Dimanche, nous apprenions que la pièce « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion avait été choisie comme chanson-thème de Star Académie 2025.

Alors que les deux éditions précédentes, la production y avait été avec un titre original, Jean-Philippe Dion nous explique pourquoi, cette année, son équipe et lui ont opté pour une reprise.

« Notre souhait, c'était de se reconnecter au Star Académie qu'on a toujours aimé. Je pense que moi, je voulais créer un Star Ac rassurant pour les gens cette année. »

Je trouve qu'il y a tellement d'instabilité et tellement de pertes de repères dans notre société que j'avais envie que Star Ac soit rassurant.

« Si tu aimes Star Ac et que tu veux regarder Star Ac, c'est Star Ac que tu vas voir », ajoute-t-il. « Et je pense que cette chanson-là incarne exactement ça. »

On l'entendra très bientôt dans les radios. Elle deviendra donc incessamment le nouveau ver d'oreille collectif. « On l'a presque finalisée lundi en enregistrement avec les candidats. Lundi, ça a été une énorme journée parce qu'on sortait la première quotidienne, qu'on a livrée quelques minutes avant la diffusion. On enregistrait la chanson-thème aussi. Quand les gens vont l'entendre à la radio, on est dans la même veine que "Et c'est pas fini" et "Toi plus moi", les grosses chansons de l'histoire de Star Ac. »

Les téléspectateurs de la version française Star Academy ne seront pas dépaysés devant cette chanson puisqu'elle a été leur hymne en 2022. « En fait, oui, elle a été utilisée en France, mais elle a été utilisée partout dans le monde cette chanson-là », précise l'animateur. « Nous, c'est une chanson qu'on avait évaluée en 2012, mais on a fini par choisir "Toi plus moi" . Pour plein de raisons, on avait jugé que ce n'était pas la bonne chanson pour cette année-là. »

Il ajoute : « Cette année, quand on s'est assis pour réfléchir, on a sorti plein de titres de chansons du répertoire québécois. »

C'est devenu très clair pour l'équipe et pour moi que c'est l'année de Céline Dion.

« En 2024, ce qui m'a marqué dans ma carrière, c'est que j'ai fait une entrevue avec Céline pour son retour. Céline a chanté aux Jeux olympiques. Il y avait quelque chose de symbolique aussi pour nous de faire ça. Et, ultimement, c'est une chanson que les candidats adorent. Ils ont capoté quand on leur a appris que c'était ça, la chanson. Je pense qu'on est vraiment à la bonne place. »

Notons que Jean-Philippe Dion nous a aussi parlé de la problématique des votes de la semaine dernière. Lisez le tout ici.

Voyez ici quels seront les invités du prochain variété.