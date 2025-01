Controverse des votes à Star Académie : La production s'exprime

Dimanche, au premier variété de Star Académie, l'une des principales récriminations des fans concernait le système de votation. Bien des gens ne sont jamais arrivés à se connecter au site et d'autres ont eu du mal à voter une fois entré sur celui-ci.

« Il y a eu des enjeux avec la votation, mais la votation fonctionnait », nous indique le producteur et animateur Jean-Philippe Dion. « Il y a eu des enjeux avec la création de profils pour voter. C'est pour ça que depuis le début décembre, on invitait les gens à aller s'inscrire, à créer leurs profils. On l'a répété ad nauseam, au point de presse à Québec, à Montréal quand on a fait de la promo, on en a parlé sur les réseaux sociaux, j'ai fait des capsules, on a fait des pubs à TVA. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour en parler, pour que les gens se préparent à ça. Mais c'est là qu'il y a eu, entre autres, un goulot d'étranglement. »

On a quand même eu plus de votes qu'on n'a jamais eus pour un premier variété de Star académie.

« Il y en a eu beaucoup de votes, quand même, qui sont rentrés. Et le goulot d'étranglement était pour tout le monde, autant pour les gens du Nouveau-Brunswick que du Québec. »

Il ajoute : « Mais vraiment, le vote a été vérifié par la firme EY. Eux autres ont stampé, en bon français, que ce vote-là était totalement valable. On ne dévoilera jamais les chiffres parce qu'on ne le fait pas à Star Académie, mais c'est énorme, le nombre de votes qu'il y a eu. »

C'est sûr qu'il y a eu des réunions, je te dirais, au sommet.

« La votation, c'est géré par TVA », nous explique-t-il, « ce n'est pas géré par le producteur. Je sais que tout le monde à TVA a travaillé fort pour corriger ça hier. Tout devrait être en ordre pour l'ouverture des votes ce soir, après la diffusion de la quotidienne, où on va annoncer les trois candidats en danger. »

Donc, ce soir, dès 20 h, les téléspectateurs pourront aller voter pour le candidat en danger de leur choix. Ainsi, ce mardi, nous verrons l'évaluation des garçons ainsi que le premier cour d'Emily Bégin, qui célèbre son anniversaire avec les académiciens.

________

📌 Le Variété | Dimanche 19 h

📌 La Quotidienne | Lundi au jeudi 19 h 30

➕ tvaplus.ca/tva/star-academie