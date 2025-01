Prochain variété de Star Académie : Retour en chanson pour Marc Dupré et une icône québécoise

Après avoir vécu un premier variété d'une grande intensité dimanche dernier, la production de Star Académie s'affaire déjà à construire le deuxième, qui sera diffusé le 26 janvier.

En plus d'une performance des trois candidats en danger - dont nous connaîtrons l'identité ce mardi soir -, nous assisterons à un numéro de Marc Dupré.

« Marc est de retour dans la grande famille de Star Ac en réalisant l'album. Il renoue en quelque sorte avec la musique. Après avoir fait un an et demi d'humour en tournée, il va sortir un nouvel album », nous indique Jean-Philippe Dion.

C'est le grand retour de Marc Dupré en musique. Il va nous dévoiler une nouvelle chanson.

Le prochain variété sera aussi l'occasion pour Star Académie de souligner les « légendes » de la musique. « Ça se fera de deux façons. Garou monte un gros numéro Rolling Stone, dans un univers de cirque. Ça va être complètement éclaté! Et, on a Claude Dubois aussi sur la variété. C'est ta première semaine à l'Académie et il faut que tu chantes dans le blanc des yeux de Claude Dubois... On va utiliser aussi ce numéro-là pour faire l'audition de la semaine. Donc, il y a des candidats aujourd'hui [mardi] qui vont devoir passer une audition pour chanter avec Claude Dubois. »

Le groupe Noir Silence viendra également offrir une performance. « Il y a eu une étude qui est sortie pendant le temps des Fêtes qui dévoilait que dans les 30 premières chansons du top des chansons québécoises "streamées", il y en a une qui était une chanson issue du catalogue passé, qui n'était pas une chanson récente, et c'était " On jase de toi " de Noir Silence », nous raconte le producteur et animateur de Star Académie 2025.

Quand on parle de "légendes", cette chanson-là est devenue pour moi aussi légendaire parce que tout le monde peut la chanter, tout le monde la connaît.

Ne manquez pas le second variété de l'édition 2025 de Star Académie le dimanche 26 janvier sur les ondes de TVA.

