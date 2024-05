Il y a désormais 30 ans, par un doux printemps, l'album « D'Eux » naissait des mots du grand et talentueux parolier Jean-Jacques Goldman, lesquels étaient portés par la puissance vocale de Céline Dion. Pour ainsi dire, cet album fut un succès émérite, dont la portée se mesure encore aujourd'hui à grandes envolées lyriques. D'ailleurs, ce 15e album n'était guère qu'une simple ribambelle de chansons pour l'artiste de Charlemagne, mais bien une suite mélodieuse de hits qui caracolent encore parmi les plus grands succès de la chanteuse. Et parce qu'on l'aime encore, cet album a été à l'origine, en septembre dernier, d'un spectacle à grand déploiement, à l'occasion de la SuperFrancoFête de l'Agora du Vieux-Port.

L'événement, qui recensait moult artistes ayant collaboré de près ou de loin avec Céline, nous avait complètement charmés par son propos unique et le mérite qu'il octroyait à la collaboration fructueuse entre l'interprète de « S'il suffisait d'aimer » et Jean-Jacques. On vous en parlait ici. Or, pour celles et ceux n'ayant pas pu assister au spectacle, grand bien vous fasse, car une captation télévisée avait été effectuée.

Il sera ainsi possible de chanter à tue-tête les « Pour que tu m'aimes encore », « J'irai où tu iras » et nombreux autres classiques indémodables qui composent l'album, car le 12 mai prochain, le spectacle sera diffusé à la télé. C'est donc un rendez-vous dimanche prochain, sur les ondes de TVA!

Rappelons que dans les dernières semaines, Céline Dion a multiplié les apparitions publiques, elle qui a récemment figuré en couverture du Vogue France. Nous vous invitons à découvrir les incroyables clichés ici. Il s'agit d'un retour fracassant pour la chanteuse, elle qui est atteinte d'un trouble neurologique rare, qui fera même l'objet d'un documentaire. Nul doute que ses fans de la première heure sont particulièrement fébriles à l'idée de la voir réintégrer les projecteurs!

Le spectacle Pour toi Céline sera diffusé le 12 mai prochain, dès 19 h 30 à TVA.