Céline Dion fait son retour en couverture du Vogue France

Céline Dion nous prend par surprise ce lundi alors qu'elle apparaît en page couverture du Vogue France, dans une édition intitulée « Le grand retour, Céline Dion ».

Celle-ci arbore un look audacieux, aussi glamour que ce à quoi la diva nous a habitués par le passé.

Le magazine indique : « @CelineDion est la cover star de notre numéro de mai. « Nous avons eu du mal à réaliser qu’elle serait la star de ce numéro. Quel cadeau ! Tout en elle est si incarné, si vrai. Sa sincérité, son humour, son amour, l’étonnant paradoxe de la star internationale au naturel désarmant. Elle revient peu à peu, un jour après l’autre, avec une détermination admirable, comme une athlète des vocalises. Nous l’attendrons, sa voix. La perfection de cette voix qu’on a envie d’écouter de nouveau. »

De son côté, Céline Dion dit : « Je suis honorée de faire un photoshoot pour Vogue France. Je suis très fière qu’à 55 ans, on me demande de révéler ma beauté. Mais c’est quoi la beauté ? La beauté, c’est vous, c’est moi, c’est l’intérieur, ce sont nos rêves, c’est aujourd’hui. Aujourd’hui, je suis une femme qui se sent très forte pour avancer. Un jour à la fois. »

L'édition sera offerte en kiosque et en ligne dès le 24 avril prochain.

Voyez les images épatantes ci-dessous.

Ceci s'inscrit dans la foulée des récentes sorties publiques de la star, notamment aux Grammys, puis pour un match de hockey en compagnie de ses enfants.

Céline pourrait-elle faire un vrai retour dans la lumière, malgré la maladie qui l'incombe? Nous le souhaitons vivement!

Rappelons que l'état de santé de Céline Dion fera l'objet d'un documentaire du côté de Prime Vidéo. Les détails à ce sujet sont ici.