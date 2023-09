Pour toi Céline : Un hommage grandiose à la collaboration fructueuse entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion

On ne pouvait rêver d'une température plus clémente pour le grand spectacle Pour toi Céline dans le cadre de la SuperFrancoFête, à Québec, dimanche soir. Même si l'été tire à sa fin, c'était un vent chaud et réconfortant qui flottait sur l'Agora du Vieux-Port.

Des artistes de toute la francophonie étaient réunis afin de souligner le 30e anniversaire de la création de l’album D’Eux de Céline Dion. Ce ne sont, par contre, pas uniquement des pièces tirées de cet opus iconique, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman, qui ont été interprétées sur scène. La production est allée piger dans l'ensemble du répertoire de la star afin de rendre - plus largement - hommage à la diva et à son illustre répertoire.

Ainsi, bien que la SuperFrancoFête tend à célébrer la richesse de notre langue, quelques pièces anglophones ont fait irruption dans la programmation. Dur quand même d'ignorer « All by Myself » et « My Heart Will Go On » lorsqu'on s'intéresse à l'oeuvre de Céline Dion... D'ailleurs, l'interprétation par Bruno Pelletier et Vincent Niclo de la première, puis par Anne Sila de la seconde, représente deux des meilleurs moments de la soirée. Le duo Pelletier-Niclo a offert une prestation vocale exceptionnelle, allant même jusqu'à se risquer à un passage a cappella. Même chose pour la chanteuse française de Anne Sila, qui nous a donné des frissons en reprenant prodigieusement l'hymne de Titanic.

La chanteuse française a fait partie d'un autre numéro exceptionnel, soit la relecture habitée « Ziggy ». Elle était alors accompagnée sur scène par la très talentueuse Élodie Frégé. La reprise de « Sous le vent » par Pelletier et Anggun fait aussi partie de nos coups de coeur de la soirée. Roch Voisine, de son côté, a fermé le bal d'admirable façon avec la pièce « Je t'aime encore ». Parmi les autres visages québécois présents lors de cette grande fête musicale, on note Corneille, Mario Pelchat, Véronic DiCaire et Isabelle Boulay. D'ailleurs, les deux femmes ont été très touchantes lorsqu'est venu le temps d'entonner « Vole ».

Une chorale gospel et une troupe de danseurs accompagnaient certains numéros pour un effet plus grandiose. Outre les titres de l'album D'Eux et ceux plus haut cités, les spectateurs ont aussi pu entendre « Parler à mon père », « S'il suffisait d'aimer », « Dans un autre monde », « On ne change pas », « Tout l'or des hommes » et « Encore un soir ».

Plusieurs personnes ayant travaillé de près avec Céline Dion, dont son directeur musical Scott Price et quelques-uns de ses choristes réguliers, accompagnaient la dizaine de musiciens expérimentés. Seule ombre au tableau : des vidéos d'archive longuettes présentées avant chaque numéro. Elles démontraient peut-être bien la relation de confiance et d'amitié entre la chanteuse et Jean-Jacques Goldman, mais elles devenaient rapidement répétitives et cassaient immanquablement le rythme du spectacle. On aurait pu présenter quelques images ici et là, mais avant chaque chanson, c'était un peu excessif.

Pour toi Céline sera présenté ultérieurement au Québec sur TVA et en France sur M6.

Voyez nos photos au spectacle ci-dessous.