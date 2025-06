Plusieurs gros noms pour la 3e saison de Pour une fois

En deux saisons, le talk-show Pour une fois s'est taillé une place de choix auprès des téléspectateurs, qui en ont fait un rendez-vous hebdomadaire coup de coeur. Il faut dire qu'avec son concept unique, où ce sont quatre invités qui interviewent à tour de rôle la tête d'affiche de la soirée, l'émission de Télé-Québec a de quoi rallier le public.

Pour sa 3e saison, qui sera diffusée dès l'automne prochain, le format conservera sa saveur, avec d'autres artistes invités qui promettent de livrer de belles et juteuses confidences. La saison prochaine, on pourra entre autres compter sur la présence de l'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard, les humoristes Lise Dion et Sam Breton, Stéphan Bureau, ainsi que Serge Denoncourt. L'épisode avec le metteur en scène nous dévoilera assurément certaines facettes méconnues de l'homme de 63 ans, lui qui ne dévoile que rarement des parcelles de sa vie privée.

Assurément, la distribution s'annonce déjà plus que convaincante. Quels seront les intervieweurs d'un soir qui se grefferont à ces personnalités connues? Il nous tarde de le découvrir.

L'animateur Patrice L'Écuyer se prêtera lui aussi au jeu de Pour une fois, plus tard au cours de cette 3e saison. Il sera intéressant de voir évoluer le charismatique animateur dans un tel concept, alors qu'on l'associe davantage au poste d'intervieweur qu'à celui d'interviewé.

L'émission Pour une fois reprendra les ondes de Télé-Québec dès le samedi 6 septembre 2025, à compter de 21 h.