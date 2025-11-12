Plusieurs artistes que vous aimez participeront à Big Brother, le Noovo réveillon

En guise de nouveau classique du temps des fêtes, Noovo revient avec une nouvelle édition de Big Brother, le Noovo réveillon, où nous retrouverons évidemment l'animatrice Marie-Mai, cette fois accompagnée de nouveau candidat.

Impossible qu'on s'ennuie avec cette nouvelle cohorte, qui affrontera le jeu pour une journée seulement.

Cette année, Karine Vanasse, Anne-Élisabeth Bossé, Eve Côté, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras, Dominic Paquet et Michel Bherer se prêtent au jeu, le temps d'une émission spéciale des fêtes afin d'espérer remporter les grands honneurs et gagner un prix de 5000 $ à remettre à la fondation de son choix.

Rappelons que dans Big Brother, le Noovo réveillon, les célébrités vivent toutes les étapes classiques de la téléréalité à succès le temps d'une soirée animée par Marie-Mai. Du Challenge du patron, à la cérémonie du Véto en passant par les alliances et les trahisons, les célébrités doivent être rusées et rapides pour accéder à la victoire.

Question d'offrir un cadeau de Noël en avance aux fans de Big Brother Célébrités qui sera de retour en janvier sur Noovo, une célébrité sera dévoilée lors du Noovo réveillon.

Big Brother, le Noovo réveillon revient pour une troisième année sur les ondes de Noovo, le 7 décembre à 18 h 30, juste avant le Gala Québec Cinéma. C'est à ne pas manquer!

Notons que les abonnés de Crave peuvent désormais regarder en rafale tous les épisodes de Big Brother : Le piège dans lesquels Jacob croit jouer à Big Brother Québec, alors qui est plutôt la cible du plus gros prank de la télévision québécoise. C'est HILARANT! Il ne faut pas manquer ça! On vous en parle ici.