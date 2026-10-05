Pierre-Yves Lord prend la parole pour la première fois depuis son arrestation

Il y a quelques semaines, un article publié dans La Presse nous apprenait que l'animateur Pierre-Yves Lord avait été arrêté à Québec pour avoir causé du désordre et insulté une policière. Tous les détails ici.

Alors qu'il était fou du roi sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir, il a adressé quelques mots sur la situation.

Guy A. Lepage a d'abord lancé : «Avant de commencer, on n'a pas trop le choix d'en parler. Il paraît que tu t'es fait embarquer par la police cet été à Québec alors que c'était congestionné et que tu as dirigé la circulation avec un dossard sur le dos. Il paraît aussi que tu étais assez pompette, mon snoro. »

« Ben oui, j'ai fait ça, moi, Guy », a-t-il répondu. « J'ai été un petit snoro dans la ville de Québec. Il y avait un bouchon de circulation et pour aider les gens dans le secteur de la rue Dalhousie, je me suis improvisé brigadier bénévole et puis tout allait bien. Ça, c'est le boute drôle. [...] Le boute moins drôle, c'est qu'il y a une policière qui faisait son travail, qui était en service et qui m'a demandé de dégager. Elle me l'a demandé sur un ton assez sec et j'ai répondu d'une façon assez sèche et je n'aurais pas dû faire ça. »

J'avais bu quelques verres ce soir-là et ce n'est pas une excuse. Je dirais plutôt que c'est une leçon. J'ai obtenu deux contraventions que je ne conteste pas, que je paye, et j'ai ma leçon.

Il termine en disant : « Et je peux te promettre et vous promettre ce soir que coin Papineau et René-Lévesque, je ne ferai pas la circulation. »

« Mais si jamais tu veux gérer le trafic sur le plateau, j'ai ça pour toi », a lancé l'animateur en offrant un dossard à son fou du roi.

Précisons que P-Y n'avait offert aucune entrevue depuis l'article sur le sujet dans La Presse.