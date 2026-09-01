Des ennuis pour Pierre-Yves Lord

La Presse rapporte que l'animateur Pierre-Yves Lord a été arrêté à Québec il y a quelques jours pour avoir « causé du désordre sur la voie publique ».

À la sortie d'un spectacle dans le Vieux-Québec, alors que le secteur était paralysé par une circulation plus dense qu'à l'habitude, l'animateur a pris l'initiative de rediriger les voitures à la sortie d'une station-service pour aider des membres de sa famille à quitter les lieux. Il portait un dossard, que lui avait remis une employée du commerce.

Pierre-Yves a confié aux journalistes de La Presse qu'il n'était pas « ivre mort », mais avait « bu quelques verres ».

Il indique qu'une policière l'a interpelé de façon « carrée », en lui disant : « Eille, toi, décâlisse avec ton pyjama ».

« Elle m'a parlé de façon malpolie et je lui ai parlé de façon – j'en conviens – inappropriée, sans l'enguirlander », a-t-il révélé.

Il a ensuite été arrêté, menotté, fouillé et placé dans une voiture de police pour quelques minutes.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), rejoint par le journal, mentionne qu'une personne a été arrêtée, mais n'a pas divulgué l'identité de l'individu en question.

Pierre-Yves Lord précise qu'il assume complètement les conséquences de cette situation. « En ce moment, j’ai honte de vous raconter ça, j’ai honte de la façon dont ça va sortir parce que je suis père de famille et je travaille avec les jeunes. Ma mauvaise blague va éclabousser – par la force des choses – des gens. Des gens vont se questionner sur mon jugement », a-t-il mentionné.

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Précisons que Pierre-Yves Lord sera, notamment, à la barre du Moment de vérité avec Chloée Deblois, une émission importante de la programmation de l'automne de Radio-Canada, destinée à un public familial.