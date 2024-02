Pierre-Yves Lord aborde la mort de sa mère : « Je ne trouve pas ça simple »

Samedi soir à l'excellente émission Pour une fois à Télé-Québec, Pierre-Yves Lord se faisait interviewer par Sébastien Diaz, Mylène Paquette, Yves P. Pelletier et Félix-Antoine Tremblay. Comme ce dernier a vécu le deuil déchirant de sa mère il n'y a pas si longtemps, il a décidé d'aborder cette douloureuse épreuve avec l'invité.

Rappelons que la mère de Pierre-Yves Lord est décédée l'été dernier, alors qu'il s'apprêtait à monter sur scène pour animer le spectacle de la Fête nationale à Montréal. Il lui avait rendu hommage ainsi.

À Pour une fois, Pierre-Yves Lord a plongé dans la proposition inattendue, mais bienveillante de Félix-Antoine Tremblay et s'est confié à lui sur son deuil.

« Ça va bien, je le dis et je ne sais pas si je le crois », indique-t-il d'abord, fragile.

« Je ne trouve pas ça simple. Pour moi, le deuil, [...] on dirait que je le vis un peu en retard. C'est comme des vagues, on dirait qu'il y a quelque chose d'imprévisible, d'extrêmement solitaire aussi. Je pensais que, quand ça allait arriver, j'allais être foudroyé d'une peine extrême dont j'allais me remettre, mais on dirait que j'ai été engourdi par les évènements et que là, quelques mois plus tard, c'est comme : pow! Il y a des vagues qui commencent à rentrer. Un séisme où il y a des secousses. »

Il ajoute : « Il y a des secousses qui arrivent parfois à des moments que je ne peux pas prédire et je trouve ça insécurisant, triste. Ça me nourrit, mais en même temps, ça mêle plein d'affaires et je réagis bizarrement à des situations. [Je me demande :] s'tu le deuil qui vient me frapper? C'est la vie. Il faut apprendre à vivre avec. C'est correct, mais ça secoue. »

« Ma mère avait 85 ans. C'est dans le cycle normal de la vie », dit-il. « Il y a quelque chose qui me réconforte là-dedans, en me disant qu'elle a donné tout l'amour qu'elle avait à donner, qu'elle et mon père sont restés ensemble jusqu'à la toute fin et qu'il a pris soin d'elle. »

« Le soir où elle a fait son AVC, elle a eu de gros maux de tête. L'ambulance est venue la chercher et la dernière chose qu'elle a dite à mon père c'est : il y a du linge dans la laveuse, mets-le dans la sécheuse, pars une autre brassée et n'oublie pas de venir me voir demain. Elle s'est endormie dans l'ambulance et elle ne s'est jamais réveillée. Il y a quelque chose de triste, mais en même temps ça me fait rire. Je suis comme : " c'est mom. Mom va avoir été mom jusqu'à la fin " ».

On félicite Félix-Antoine Tremblay qui a pu tirer ces confidences extrêmement touchantes de l'animateur de Plaza Plaisir.

Ne manquez pas Pour une fois à Télé-Québec les samedis soirs à 20 h.

La semaine prochaine Nathalie Petrowski se fera questionner par Jean-François Chicoine, Anne-Marie Withenshaw, Dave Morissette et Christiane Germain. Ça promet!