Photos : Voici ce que devient Katherine-Lune Rollet de Watatatow

À la fin du mois de novembre, André Robitaille et Mélanie Maynard recevront les acteurs qui ont marqué les 14 saisons de Watatatow sur le plateau des Enfants de la télé.

Cela faisait un bon moment que nous n'avions pas vu certains d'entre eux, dont les interprètes des jumelles Fraser. Voyez d'ailleurs une photo de celles-ci ici.

Parmi les nombreux visages marquants de la série jeunesse, on retrouvera également Katherine-Lune Rollet, qui interprétait Sophie Bonin-Jutras.

Voyez une photo de l'actrice, aux côtés de Véronique Bannon (qui, elle, a joué Martine Frigon de 1992 à 1996), au bas de l'article.

Après Watatatow, on a pu voir Katherine-Lune Rollet en tant que journaliste et chroniqueuse devant les caméras de Radio-Canada, RDI et Évasion. Elle se consacre maintenant à temps plein à l'évènementiel. Elle est maître de cérémonie et animatrice pour des congrès, galas et entrevues pour des entreprises, ministères et associations.

Parmi les autres comédiens qui se succèderont sur le plateau des Enfants de la télé lors du spécial Watatatow, on note Étienne De Passillé, Marilyse Bourke, Fabien Dupuis, Charles Lafortune et Hélène Grégoire, interprète de la célèbre Ginette, mère d'Émilie Laurin (Élyse Aussant). Voyez toutes les photos de cette réunion au bas de l'article.

Ne manquez pas ces retrouvailles le mercredi 25 novembre prochain à 20 h.