Photos : Voici à quoi ressemblent les jumelles Fraser de Watatatow aujourd'hui

Le mois prochain prochain, Les enfants de la télé proposeront une émission spéciale retrouvailles pour les comédiennes et comédiens de la populaire série jeunesse Watatatow.

Ce sera l'occasion de revoir des visages que nous n'avions pas vus depuis bien longtemps, notamment Paule et Ève Dussault-Bézaire, les interprètes des jumelles Fraser.

Voyez une image des deux soeurs sur le plateau des Enfants de la télé au bas de l'article.

Lors du lancement de la programmation de Radio-Canada en septembre dernier, André Robitaille nous parlait de cette émission comme d'un épisode marquant de la saison.

C'est malade! C'est une des plus grosses émissions qu'on a faites. On en a fait des musclées, mais celle-là... Je pense que j'avais 18 invités!

Parmi les autres artistes présents à ces retrouvailles, on note Charles Lafortune, François Chénier, Sophie Cadieux, Carole Chatel, Élyse Aussant, Étienne De Passillé et Marilyse Bourke.

Ne manquez pas ces retrouvailles le mercredi 25 novembre prochain à 20 h.

Voyez toutes les photos du spécial Watatatow des Enfants de la télé ci-dessous.