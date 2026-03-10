Photos : Un look différent pour Gilles Renaud dans une rare apparition à la télé

L'acteur Gilles Renaud se fait rare sur nos écrans depuis quelques années. On a pu le voir dans le rôle du père de l'enquêteur Pelletier dans Alertes, mais sinon, il faut remonter à Une affaire criminelle, il y a quatre ans.

Voilà qu'on découvre qu'on pourra le voir dans la série Qui a éclaboussé le ministre?, la suite de Qui a poussé Mélodie?

On le retrouve dans un look très distingué, bien peigné et arborant une barbe de style goatee.

Voyez des photos du plateau de tournage, dont quelques-unes du personnage de Gilles, au bas de l'article.

Le synopsis de la nouvelle proposition de Télé-Québec se lit comme suit : Alors que l'Académie des Ratons peine à se relever des événements survenus dans Qui a poussé Mélodie?, elle est maintenant assaillie de plaintes contre le bruit des enfants; l'intolérance est partout. Louise (Chantal Fontaine) fait appel au ministre de la Famille, lui-même un ancien Raton notoire, pour calmer l'opinion publique. Mais ce qui devait être une conférence de presse sous le signe de l'harmonie dégénère quand le ministre est victime d'un abominable coup monté qui devient viral. Humilié, le ministre donne un ultimatum à Louise afin de trouver le coupable, sans quoi il ne pourra plus rien pour l'Académie. Un grand complot se prépare dans l'ombre. Les parents, plus désespérés que jamais, devront faire équipe pour sauver leur garderie. Quand le passé et le présent s'affrontent, ça fait plus de dégâts qu'une activité de bricolage.

Parmi les autres acteurs qui se joignent à la distribution, on note Mickaël Gouin, Jeremyah Mogni, Anna Sanchez, Chanel Mings et Jocelyne Zucco.

Pascal L'Heureux réalise la série, écrite par Marc Auger Gosselin et Simon Larouche.

La date de diffusion de Qui a éclaboussé le ministre? n'a pas encore été dévoilée.