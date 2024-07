Photo : Les médecins de St-Vincent en stage dans un vrai hôpital

Les tournages de STAT reprendront lundi prochain et les acteurs sont déjà en pleine préparation pour ce retour en studio imminent.

En plus d'apprendre assidûment leurs textes, certains visitent des hôpitaux afin de se re-familiariser avec le milieu.

Ainsi, récemment, Lou-Pascal Tremblay et Anglesh Major ont passé quelques heures au CHUM.

Ils ont d'ailleurs posé avec l'infirmière Elaine Luna, qui a partagé une photo sur les réseaux sociaux, que vous pouvez voir au bas de l'article.

En plus d'avoir l'opportunité d'être guidés par des médecins et des infirmiers sur le terrain, les comédiens bénéficient de la présence d'employés du corps hospitalier sur le plateau. Ils peuvent se référer à eux lorsqu'ils ont des questions et ceux-ci les corrigent en temps réel s'ils posent des gestes inconséquents avec la réalité.

STAT reviendra sur nos écrans dès le début du mois de septembre.

Geneviève Schmidt nous confiait récemment ceci sur les premiers épisodes de la 3e saison.