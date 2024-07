En choisissant d'adapter nul autre que le plus grand concours de talent télévisé, Noovo et Sphère média s'engageait à devoir répondre à de hautes attentes de la part des adeptes des diverses versions de « Got Talent ». Le populaire concept, dont la version américaine a longtemps été diffusée ici, traduite sous le nom de Du Talent à revendre, sera intitulée Quel talent! dans sa version enregistrée chez nous.

Rappelons que l'objectif de ce grand variété est de trouver le « plus grand talent » d'une nation, sans limites d'âge, de catégorie de discipline ou de frontière culturelle. Ainsi, les numéros les plus grandioses, comme les plus absurdes, sont présentés au courant de la saison. L'objectif des participants? Charmer les juges et le public, qui votera pour son coup de coeur lors de la finale en direct! 100 000 $ sont à gagner.

L'émission de variété, qui déploiera ses épisodes dès le 9 septembre prochain, dévoilait aujourd'hui ses premières images et en voyant celles-ci, on comprend que la production n'a vraiment pas fait les choses à moitié! Le décor est d'une qualité qui n'a rien à envoyer aux versions internationales. Voyez les images ci-bas.

Les quatre juges sélectionnés, venus de tous les horizons pour juger les participants du concours ne sont nul autre qu'Anne Dorval, Rachid Badouri, Marie-Mai et Serge Denoncourt. On sent déjà qu'on aura droit à des commentaires très variés avec ces artistes en tête de liste. C'est la bienveillante Marie-Josée Gauvin qui s'assurera d'animer l'émission, de rencontrer les participants et de s'entretenir avec les familles dans les loges.