Photos et résumé d'épisode pour le retour de STAT en janvier

STAT sera de retour en ondes le 6 janvier prochain et le public est impatient de découvrir ce qui adviendra de Siméon (Benjamin Gratton).

On se rappellera que Pascal est arrivé chez Isabelle pour s'occuper de son fils, seulement pour découvrir une maison prisonnière des flammes. Il a voulu courir à l'intérieur pour secourir le jeune homme, mais les pompiers l'ont tenu à l'écart.

Dans le résumé du prochain épisode, il n'est pas question de Siméon (évidemment, il faut garder un peu de mystère), mais sur les images, on peut voir Isabelle (Geneviève Schmidt), les yeux rougis par les larmes.

Le synopsis officiel se lit comme suit :

Sandrine (Claudiane Ruelland), l’ex de Patrick O’Brian, et Martine (Chantal Campeau), la mère de ce dernier, se disputent amèrement à son propos. Jacob (Lou-Pascal Tremblay) soigne un pompier qui s’est blessé au cours d’un incendie. On fait le tour des dossiers dans la réunion hebdomadaire. Le cas de Patrick continue de susciter les pires craintes, tandis que Noémie Roussel (Geneviève Beaudet) impressionne par sa force de caractère.

Rappelons que le meilleur ami de Patrick, Julien, a décidé de donner une partie de son foie à Mathilde, la femme d'affaires victime d'une attaque, plutôt qu'à Patrick, qui, selon lui, ne pourra jamais guérir de son alcoolisme.

Aussi, on peut se demander si le pompier que soigne Jacob ne se serait pas blessé dans l'incendie chez Isabelle. Encore là, il faudra attendre le 6 janvier pour tout savoir.

