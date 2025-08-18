Accueil
Une actrice que nous n'avons pas vu depuis un moment à la télé débarque dans Avant le crash

Elle incarne le nouvelle amoureuse de François.

Image de l'article Photo : Une actrice que nous n'avons pas vu depuis un moment à la télé débarque dans «Avant le crash »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Laurence Leboeuf n'avait pas joué dans une série québécoise depuis Les beaux malaises en 2021, où elle interprétait la conjointe de Martin Matte.

Voilà qu'elle sera enfin de retour sur nos écrans cet automne dans la série Avant le crash. Elle incarnera la nouvelle amoureuse de François (Émile Proulx-Cloutier), une femme qui, selon cette première image que vous pouvez voir au bas de l'article, semble beaucoup plus zen que lui.

Notons que l'action de cette troisième mouture reprendra deux ans après les évènements qui concluaient la deuxième saison. Patrick, François, Vincent, Marc-André et Évelyne se retrouvent pour célébrer les 40 ans de Marc-André.

Ce sera l'occasion de découvrir à quel point leurs vies ont changé : nouveaux couples, nouveaux projets; le quatuor n'est plus le même. Entre la joie de se revoir et la gêne quant à certains événements passés douloureux, chacun et chacune cache ses failles derrière de nouveaux sourires. Mais une fois la fête terminée, les masques vont tomber : secrets, doutes et tensions resurgiront, menaçant l'équilibre de ces fragiles retrouvailles. ​

Voyez toutes les photos de ce premier épisode tant attendu dans la galerie ci-dessous.

La 3e saison d'Avant le crash débute le lundi 8 septembre à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

Avant le crash, s3e1 - Aperçu

1/10
Avant le crash, s3e1 - Aperçu
Sur la photo : Marie-Madeleine Sarr © Radio-Canada / Bertrand Calmeau

