Philippe Laprise a dû être opéré suite à une blessure faite à Sortez-moi d'ici

L'humoriste Philippe Laprise a quitté l'aventure Sortez-moi d'ici dimanche dernier, juste avant la finale.

« C'est sûr que c'est une déception, que j'aurais bien aimé me rendre jusqu'à la finale, mais en même temps, on accomplit tellement d'affaires là-dedans. J'ai été là longtemps dans l'aventure et je suis super content. Quand je suis parti, je n'ai pas senti de "ah, j'aurais donc dû". J'ai vraiment été très heureux de tout ce que j'ai vécu », nous confie-t-il.

L'expérience Sortez-moi d'ici a été particulièrement difficile physiquement pour Phil. Il est notamment tombé lors d'une épreuve, se fracturant ainsi le ménisque intérieur. « Je me suis fait opérer pour ça en octobre », nous raconte-t-il. « Le plus dur, c'était de mentir à tous ceux et celles qui me demandaient : "comment tu t'es blessé?". " Ah, je suis tombé dans le jardin en train de faire quelque chose...". »

Je suis allé voir le médecin la semaine passée pour faire une espèce de dernier examen et tout est réglé au complet maintenant.

A-t-il pensé quitter l'aventure lorsque cet incident est survenu? « C'est sûr qu'à un moment donné, quand j'avais une orthèse au milieu de l'aventure - j'avais une espèce d'affaire qui m'handicapait, que je ne pouvais plus plier la jambe -, c'est sûr que là, j'ai eu une remise en question. "Est-ce que je m'en vais et je laisse la chance aux autres? Ce n'est pas plus grave que ça...." Mais, j'ai parlé à un médecin québécois parce que j'avais besoin d'avoir une expertise autre que les médecins du Panama. En parlant avec lui, j'ai réalisé qu'eux au Québec, ils ne m'auraient pas mis d'orthèse. J'ai fait : "OK, on va faire ça demain". J'ai enlevé l'orthèse et là, j'étais correct. Je pouvais marcher. Mais c'est sûr que j'étais un peu handicapé. Une fois que j'avais des informations peut-être un peu plus claires, c'est là que j'ai pu prendre une décision en me disant : "je vais continuer". »

L'expérience Sortez-moi d'ici a été très enrichissante d'un point de vue personnel pour Philippe Laprise. « Ça a fait du bien d'enlever les couches de crasse qu'il y avait là depuis longtemps, de réaliser qu'en dessous de ça, se cache encore quelque chose de plus fun, de plus trippant, de reprendre confiance en soi, de réaliser que c'est le fun de coucher dehors, c'est cool de faire les choses différemment. Ça m'a fait réaliser beaucoup de trucs comme ça. »

L'humoriste indique que ses enfants n'ont plus la même opinion de lui depuis cette aventure. « Ils pensaient que j'étais un peu comme une princesse qui aimait ça les affaires comme un tout-inclus luxueux. Finalement, ils se rendent compte que papa est aussi capable de faire des choses différentes. Ç'a changé un peu ce côté-là. »

Il ne reste qu'un seul épisode à la deuxième saison de Sortez-moi d'ici. Qui de Rosalie, Dave ou Clodine gagnera les 50 000 $ pour sa fondation? À suivre dimanche à 18 h 30 sur les ondes de TVA.