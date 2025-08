Phil Roy taquine Jean-Sébastien Girard sur son look à Bonsoir bonsoir

Le public commente allègrement les looks des animateurs de Bonsoir bonsoir, que ce soit Jean-Philippe Wauthier, Marie-Claude Barrette ou Jean-Sébastien Girard. Nous avons d'ailleurs parlé de cette réalité avec le principal intéressé récemment.

Par contre, c'est plus rare que les invités eux-mêmes se permettent des remarques sur les vêtements de l'intervieweur.

Jeudi, Phil Roy nous a fait bien rire en débutant sa chronique sur Yvon Deschamps avec un commentaire mode.

« Je suis content que tu te sois habillé avec des restants de bois », a-t-il lancé à celui qui arborait un ensemble brun.

À ceci, Jean-Sébastien a répondu : « Je me trouvais beau en sortant de la loge, mais on m'a dit que j'avais l'air d'un Denis Drolet, ça m'a fragilisé. »

« Moi, je trouve que tu as l'air d'une belle table en noyer. Joke d'ébéniste, salut les boys! », a répliqué l'humoriste et ami de l'émission.

Voyez le look de Jean-Sébastien Girard ci-dessous.

Les taquineries de Phil étaient parfaitement excusables puisque, dans sa chronique, l'humoriste a dévoilé des images peu glorieuses de lui à l'époque de ses études à l'École de l'humour, où il a rencontré Annie Deschamps, la fille d'Yvon.

D'ailleurs, il a raconté avec beaucoup d'humour comment cette dernière avait été d'une grande aide à cette époque, lui payant des consommations au bar les vendredis soirs afin qu'il puisse accompagner ses amis alors qu'il n'avait pas un rond. Il a ensuite fait un calcul du montant qu'il lui devait aujourd'hui avec l'inflation. Cette dernière lui a alors avoué qu'elle n'avait pas d'argent non plus à l'époque et empruntait plutôt les sous à son papa. Ainsi, Phil Roy a réglé ses dettes en faisant un don à la Fondation Yvon Deschamps Centre-sud. Une belle histoire et un beau geste!

Précisons que Jean-Sébastien sera en vacances pour les deux prochaines semaines. Découvrez d'ailleurs ici ce qu'il prévoit faire pendant son congé.