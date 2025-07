Voici ce que fera Jean-Sébastien Girard pendant ses vacances dès la semaine prochaine

Dès lundi prochain, et cela pour les deux prochaines semaines, c'est Sophie Fouron qui animera Bonsoir bonsoir en remplacement de Jean-Sébastien Girard, qui prendra quelques jours de vacances bien mérités.

En entrevue avec nous récemment, il nous confiait ce qu'il allait faire pendant ces deux semaines de repos.

Je vais à Rivière-du-Loup, au chalet familial. Je vais là avec ma mère.

Pour Jean-Sébastien, ces deux semaines de vacances étaient non négociable. Il avait besoin de faire une pause.

« Je pense que c'est un peu vital. Évidemment, il va y avoir la suite, le mois de septembre, avec les nouvelles émissions. »

Il faut savoir que cet automne, Jean-Sébastien Girard animera une nouvelle émission en radio (qui remplacera Jeannot BBQ). Dans Le beau dimanche de Jeannot, qui sera diffusé les dimanches de 17 h à 19 h, Jean-Sébastien continuera à explorer la vie d'un invité principal avec ses collaborateurs et son complice de la semaine, tout en invitant des artistes pour des performances exclusives. Ce sera à surveiller dès le 31 août.

Puis, La journée (est encore jeune) sera aussi de retour cet automne, le 28 août plus précisément, et si Jean-Philippe Wauthier n'est toujours pas en mesure de reprendre le flambeau, on peut s'imaginer que Jean-Sébastien prendra à nouveau la barre de l'émission d'ICI Première, comme il l'a si bien fait ce printemps.

Même si ses vacances seront nécessaires, Jean-Sébastien n'est pas au bout du rouleau, au contraire. « C'est sûr que ça fait beaucoup, beaucoup de travail, mais je touche du bois pour l'instant. Je me disais : "Oh mon dieu! Rendu au mois de juillet, je vais être complètement abattu", mais on dirait que je suis tellement sur l'adrénaline qu'on dirait que je suis moins fatigué que quand j'ai commencé l'animation de Bonsoir bonsoir. [...] Là, on dirait que j'ai pris mon erre d'aller. »

Malgré tout, l'air du Bas-Saint-Laurent lui fera certainement le plus grand bien! On lui souhaite de très belles vacances!