Patrick Huard animera une nouvelle téléréalité très prometteuse pour Noovo

Ce mercredi avait lieu le lancement de la programmation 2025-2026 de Noovo et de Crave. Pour l'occasion, toutes les personnalités et artisans des deux plateformes avaient donc convié les médias pour présenter les grands retours et les nouveautés des deux plateformes, afin de nous mettre en appétit pour les contenus disponibles dans les prochains mois.

Parmi les nouveautés qui ont retenu notre attention, on note l'arrivée de la version québécoise de Fear Factor, un concept de pure téléréalité et qui a fait ses preuves par le passé, en secouant les téléspectateurs par son intensité, dès le début de la diffusion au Pays-Bas en 1998. Depuis, le format a été adapté dans une quarantaine de pays.

La version québécoise sera cependant bien spéciale, car elle ne mettra pas seulement à l'épreuve des gens issus du public, comme les autres versions. En effet, dans Fear Factor Célébrités, Patrick Huard s'entourera à chaque semaine de trois artistes connus, où chacun d'eux sera accompagné par un proche. Ceux-ci devront affronter leurs peurs dans une série de défis particulièrement éreintants et qui sont, aux dires de la production, « aussi spectaculaires que terrifiants ». Chaque épisode verra trois épreuves proposées aux participants, que les duos devront affronter pour éviter l'élimination. La paire gagnante recevra un prix d'une valeur de 5000 $ qu'elle pourra ensuite donner à l'organisme de son choix.

Voilà un concept prometteur qui risque de faire jaser dans les chaumières et qui n'est pas sans rappeler des émissions ayant popularisé le genre, comme Fort Boyard.

Par ailleurs, rappelons que ce n'est pas la seule émission où nous pourrons voir Patrick Huard l'an prochain. En effet, celui-ci sera non seulement de la distribution de la série Bon cop, bad cop, mais participera également à titre de coanimateur à un talk-show très prisé. Les détails ici.

La première saison de Fear Factor Célébrités sera déposée sur la plateforme Crave au printemps 2026.