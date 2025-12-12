Pas de Masterchef Junior ce printemps : Voici ce qui le remplacera

Nous avons eu le plaisir de discuter avec l'animateur et producteur Charles Lafortune cette semaine, en marge d'une visite de plateau de la nouvelle édition de La voix. Nous en avons bien sûr profité pour lui poser des questions sur ses autres projets.

En ce sens, le producteur de Pixcom nous confirme que la compétition Masterchef Junior Québec ne sera pas de retour à l'antenne ce printemps, à notre grand désarroi, on doit bien l'avouer.

Cette émission avait le pouvoir de rassembler petits et grands devant les écrans, offrant une expérience de covisionnement enrichissante et idéale. Nous espérons vivement que les productions Pixcom et le réseau TVA considéreront ultérieurement offrir un retour en ondes à ce concept chouchou, qui nous a permis de faire la rencontre de jeunes talents épatants!

C'est toutefois une nouveauté culinaire qui prendra cette case horaire du printemps, promettant de nous faire vivre tout autant d'émotions fortes.

Charles Lafortune nous dit : « Ce printemps, c'est 24 sur 24. C'est ça qu'on fait ce printemps. Je n'ai pas dit que Masterchef Junior ne reviendrait pas plus tard. On arrive donc avec 24 chefs qui cuisinent pendant 24 heures. Une émission par semaine. 12 épisodes. Ça va être incroyable. On a hâte d'annoncer le casting. On a vraiment des visages connus et des restaurateurs de restaurants. Ça va être très cool. »

Plus précisément, produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, d’après un format original de Warner Bros International Television Production, la compétition culinaire 24 sur 24 promet d'être la plus intense de la télévision. Elle rassemble 24 chefs, qui s’affrontent dans 24 défis pendant 24 heures consécutives. L’horloge ne s’arrête jamais, ce qui oblige les participants à aller au bout de leurs limites, en faisant preuve de créativité, de technique, de vitesse, d’audace et de beaucoup d’endurance. En somme, une grosse nuit blanche pour tout ce beau monde!

C'est d'ailleurs deux animateurs bien connus qui seront à la barre de cette nouveauté ce printemps.

Il faudra surveiller notre calendrier du printemps, de manière à programmer vos enregistrements, pour ne rien manquer de cette nouveauté qui s'annonce haletante.

Chose certaine, nous saluons le travail des productions Pixcom, qui s'assure de nous offrir du contenu de qualité, qui nous tient en haleine chaque saison, comme Masterchef Québec, Masterchef Junior Québec et bientôt 24 sur 24!