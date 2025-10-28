Un nouveau mandat d'animation important pour Julie Bélanger à TVA

TVA confirme aujourd'hui l'identité des personnalités qui animeront l'adaptation québécoise de la compétition culinaire 24 in 24 : Last Chef Standing. À noter que le titre en français n'a pas encore été annoncé.

C'est l'animatrice de Ça finit bien la semaine, Julie Bélanger, qui a décroché le convoité mandat, en compagnie du chef Chuck Hughes qui officiera à ses côtés. On peut voir ce dernier cette saison à Masterchef Québec, comme juge invité.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, d’après un format original de Warner Bros International Television Production, cette compétition culinaire promet d'être la plus intense de la télévision. Elle rassemble 24 chefs, qui s’affrontent dans 24 défis pendant 24 heures consécutives. L’horloge ne s’arrête jamais, ce qui oblige les participants à aller au bout de leurs limites, en faisant preuve de créativité, de technique, de vitesse, d’audace et de beaucoup d’endurance. En somme, une grosse nuit blanche pour tout ce beau monde!

À propos de ce nouveau mandat, Julie Bélanger indique : « J’ai vraiment hâte de plonger dans cette belle aventure, qui sera un défi non seulement pour les participants, mais aussi pour nous, comme animateurs, et pour toute l’équipe. Tourner toute une saison en 24 heures, c’est du jamais-vu au Québec. C’est ce qui rend l’expérience aussi spéciale. »

Chuck Hughes ajoute : « Je sais très bien comment on se sent quand on participe à une compétition culinaire puisque je l’ai fait moi-même. Mais dans des conditions aussi intenses, c’est complètement fou! Je crois que l’émission va montrer à quel point la pression peut être élevée en cuisine et combien nos chefs sont impressionnants au Québec. »

Aurons-nous le bonheur d'y retrouver des cuisiniers vus à Masterchef Québec? On se le souhaite!

Cette nouveauté sera présentée ce printemps sur les ondes de TVA et TVA+.

Participez au défi culinaire ultime

Les chefs audacieux, les cuisiniers passionnés et les amateurs de gastronomie prêts à se surpasser sont invités à soumettre leur candidature en se rendant au 24en24tva.ca.