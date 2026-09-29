Pas de Dumas la semaine prochaine

Depuis quelques semaines, l'enquêteur privé le plus populaire de la télé a signé son grand retour, dans la troisième saison de Dumas. Dans cette nouvelle édition du feuilleton, Gildor Roy reprend son rôle de Jean Dumas et nous propose une salve de rebondissements toujours aussi captivants.

Hier soir, Jean a commencé à montrer des signes d'impatience auprès de Jérôme (Pierre-Alexis St-Georges), qui forme un binôme d'informaticiens avec Catherine (Jade Charbonneau). Ce dernier vit d'ailleurs une romance bien acidulée avec la fille du protagoniste, amenant bien des remous au sein du clan. Le point d'orgue de cet épisode aura toutefois été le moment où l'inspecteur Barbeau (Maxime Denommée) s'est présenté chez Intelco avec un mandat de perquisition, causant bien des remous chez les téléspectateurs.

La suite, d'ordinaire prévue le lundi suivant, le 5 octobre, sera plutôt présentée sur ICI Télé le 12 octobre prochain.

La raison est fort simple : la soirée des élections provinciales occupera l'antenne des principaux réseaux, causant des reports dans la programmation habituelle. Ainsi, les nouveaux épisodes de Dumas, Sur le fil, Les armes, L'appel, Fear Factor Célébrités et Hors réseau : l'expérience seront respectivement présentés sur ICI Télé, TVA et Noovo une semaine plus tard, le 12. Il faudra prendre notre mal en patience, alors que les trois chaînes télé dédieront leur prochaine soirée du lundi aux élections.

Quant à Dumas, le prochain épisode pourra être visionné d'avance en primeur dans l'extra d'ICI TOU.TV. Dans ce nouvel épisode, « Steven Bachand, cofondateur d'une importante société d'investissement immobilier, confie à Éric et Anthony que son associé Louis-Éric Larivière semble avoir développé une dépendance à l'alcool et au jeu. Steven craint pour son entreprise et veut en avoir le coeur net. Sophie demande à Catherine de faire une recherche à propos du crédit de Larivière. »

Voilà qui devrait rehausser d'un cran l'intérêt des fidèles de la série!

Dumas est présenté le lundi à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.