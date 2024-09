On vous dévoile un secret sur les coulisses de Ma mère, ton père

La nouvelle émission Ma mère, ton père a débuté ce jeudi soir sur les ondes de TVA.

Quand les auditions ont été lancées au Québec pour trouver des célibataires de 40 à 60 ans, la participation des enfants était gardée secrète. Ainsi, quand les enfants ont laissé leurs parents devant le manoir, ils ne savaient pas, eux-mêmes, le rôle qu'ils auraient à jouer.

La production devait toutefois s'assurer qu'ils étaient disponibles pour toute la durée du tournage, alors elle leur avait dit qu'ils devraient créer du contenu pour les réseaux sociaux. Comme nous avons pu le voir dans le premier épisode de la saison, les enfants ont été très surpris de découvrir leur véritable rôle dans l'émission.

« Ça arrivait des fois que j'étais avec les parents », nous racontait l'animatrice Nathalie Simard, « puis je jasais avec eux et ils me demandaient : "As-tu des nouvelles de mes enfants?" "As-tu vu mon fils? "As-tu vu ma fille?". Je leur répondais : "Hé non, moi, ce n'est vraiment pas ma sphère! Ce n'est pas moi qui s'occupe de ça, mais je peux vous dire qu'ils sont bien traités." Je les rassurais, mais en même temps, je leur mentais! Je n'étais pas bien avec ça! Moi, je ne volerais même pas une cent noire. J'ai eu un malaise, mais je n'avais pas le choix! C'est le format, c'est le concept, puis je me dis : « OK, j'ai le GO des enfants, alors c'est correct!" »

L’émission Ma mère, mon père est diffusée les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.