« On est fiancés ça fait des années! » : Sarah-Jeanne Labrosse fait de rares confidences sur sa vie de couple

Ce samedi, c'était au tour de la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse de se prêter au jeu des confidences du talk-show Pour une fois.

Pour l'occasion, son amie des 15 dernières années, Sarah-Maude Beauchesne, en a profité pour aborder avec elle sa vie de couple. Rappelons que l'animatrice de Révolution partage sa vie depuis plusieurs années avec Marc-André Grondin, eux qui sont les fiers parents de 3 enfants.

« Dévouée, je pense. Je pense que l'amour c'est un grand sentiment, immense et positif. Mais je pense que l'amour c'est aussi un travail. Je pense que c'est à entretenir, je pense que c'est à choisir. Je ne romance pas l'amour tant que ça. Je pense qu'il faut y injecter énormément de notre temps, de notre esprit, beaucoup d'introspection. Il faut beaucoup de tolérance envers nous-mêmes, envers l'autre. Je pense que l'amour à long terme, il y a quelque chose de vraiment pas romantique là-dedans. C'est beau ça aussi. De tout mon coeur, je me sens très amoureuse et très privilégiée de le sentir en retour. Mais je ne prends pas ça à la légère du tout et je ne me dis pas que l'amour il faut que ce soit juste ça, que ça va toujours être simple et que quand ça ne sera pas simple, il faudra voir ailleurs s'il y a de l'amour. »

Sarah-Maude lui demande alors si un mariage avec Marc-André Grondin était prévu à l'horaire de la comédienne, elle qui jongle avec une multitude de projets à la fois.

« Je ne pense pas que ce serait un gros mariage, mais j'adorerais qu'on se marie! On est fiancés, ça fait des années, c'est juste que là on fait des bébés. Ça fait que là, on a pas le temps d'un mariage. Un jour, on va se marier, oui je pense. »

De belles et rares confidences de la part de l'actrice! On souhaite tout le bonheur à la petite famille, qui a récemment accueilli un troisième enfant. Découvrez une première photo du nouveau-né ici. Marc-André et Sarah-Jeanne sont également les parents de Lawrence et de Léo, respectivement nés en 2022 et en 2023.

Mentionnons au passage que celle-ci sera de retour à la barre d'un projet télévisé très apprécié. Les détails dans cet article.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec. La semaine prochaine, c'est Pierre Lapointe qui répondra aux questions des intervieweurs invités.