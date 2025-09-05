L'actrice Sarah-Jeanne Labrosse a donné naissance à son troisième enfant cette semaine.

Vendredi, sur ses réseaux sociaux, l'actrice a dévoilé une première photo d'elle avec son poupon.

Voyez la superbe photo au bas de l'article.

La maman écrit : « C’t’à ton tour @badgalriri », puisqu'elle et la chanteuse Rihanna ont été enceintes en même temps.

Rappelons qu'elle et son amoureux, Marc-André Grondin, sont déjà les heureux parents de Lawrence, né en 2022 et de la petite Léo, qui aura deux ans à la fin de l'année.

Plusieurs vedettes envoient leurs félicitations aux heureux parents. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à cette grande famille inspirante!

Précisons que seulement quelques semaines sépareront le bébé de Sarah-Jeanne et celui de son meilleur ami, Félix-Antoine Tremblay.