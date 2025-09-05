Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Sarah-Jeanne Labrosse a donné naissance à son troisième enfant

Elle a partagé une photo.

Image de l'article Sarah-Jeanne Labrosse a donné naissance à son troisième enfant
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'actrice Sarah-Jeanne Labrosse a donné naissance à son troisième enfant cette semaine.

Vendredi, sur ses réseaux sociaux, l'actrice a dévoilé une première photo d'elle avec son poupon.

Voyez la superbe photo au bas de l'article.

La maman écrit : « C’t’à ton tour @badgalriri », puisqu'elle et la chanteuse Rihanna ont été enceintes en même temps.

Rappelons qu'elle et son amoureux, Marc-André Grondin, sont déjà les heureux parents de Lawrence, né en 2022 et de la petite Léo, qui aura deux ans à la fin de l'année.

Plusieurs vedettes envoient leurs félicitations aux heureux parents. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à cette grande famille inspirante!

Précisons que seulement quelques semaines sépareront le bébé de Sarah-Jeanne et celui de son meilleur ami, Félix-Antoine Tremblay.

Mentionné dans cet article

Photo de Sarah-Jeanne Labrosse
Sarah-Jeanne Labrosse

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18