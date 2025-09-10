Accueil
TVA ramène cette émission bien-aimée avec un nouvel horaire qui vous plaira

Une belle nouvelle pour les téléspectateurs.

Affrontement de la dernière chance
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Cette semaine, TVA confirmait en grande pompe le retour sur ses ondes d'une émission bien-aimée, après un an d'absence.

En effet, la compétition de danse Révolution sera de retour à l'antenne, pour notre plus grand bonheur!

Comme on le sait, cette proposition nous a permis de découvrir de formidables danseurs et danseuses dans les six dernières années, qui continuent d'ailleurs d'évoluer dans le milieu artistique québécois, qu'on pense seulement à Yoherlandy Tejeiro Garcia, Team White et Rahmane Belkebiche.

Pour le moment, on ne sait pas si l'animatrice Sarah-Jeanne Labrosse sera de retour, ni si ce sont les mêmes juges qui prendront place dans les gros fauteuils.

Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que la diffusion sera différente. Révolution sera présentée dès le printemps 2026!

Voilà une formidable nouvelle pour cette émission qui va garnir un peu plus l'horaire au ralenti de cette période. Une offre de plus pour les téléspectateurs et téléspectatrices.

Les auditions sont lancées! Les danseurs amateurs ou professionnels, de tous âges, de tous styles, en solo, duo ou en groupe, sont invités à s'inscrire dès maintenant, jusqu'au 30 septembre, en se rendant au revolutiontva.ca pour tenter leur chance de faire partie de cette aventure exceptionnelle. Les tournages s'amorceront en décembre 2025.

Révolution
Révolution
2018 - Aujourd'hui
En cours

