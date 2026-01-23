Olympe rend un hommage aux coachs de La voix en chanson

Le chanteur français Olympe a fait tout un tabac dimanche dernier sur la scène de La voix.

Il a interprété « S.O.S. d'un terrien en détresse » et les quatre coachs se sont retournés. L'artiste a finalement choisi de joindre l'équipe de Corneille.

Voilà que, cette semaine, dans la foulée de la diffusion de son audition à l'aveugle, Olympe a décidé de reprendre une chanson de chacun des quatre coachs en direct de chez lui.

Vous pouvez l'entendre interpréter des extraits de « Parce qu'on vient de loin » de Corneille, « Je n't'aime plus » de Mario Pelchat, « Hold Me Close » de Roxane Bruneau ainsi que « J'entends ta voix » de France D'Amour dans la vidéo au bas de l'article.

« Ce matin je me suis dit que ça pourrait être sympa de reprendre les chansons des 4 coachs de La voix. N’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Juste mon piano et moi », indique-t-il dans sa publication.

Il précise également ceci : « Cette vidéo a été faite juste pour m’amuser, ce n’est pas pour chanter à La voix 🙂 ça a été enregistré en une prise chez moi, sans gros matériel. Juste par amusement 🙂 merci à vous pour vos encouragements et messages ! 🤍 »

Rappelons que tous les tournages de La voix sont déjà complétés, même la finale. Tous les détails ici.