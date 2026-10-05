OD Panama : Les téléspectateurs s'expriment après une élimination surprenante

Dimanche, à OD Panama, six célibataires avaient été choisis pour déterminer le sort de leurs consoeurs et confrères à la table de délibération.

Après un long délibéré de 1 h 30, la décision s'est arrêtée sur Sabrina chez les filles et Jacob chez les garçons.

Sans surprise, cette décision a choqué les internautes. C'est principalement le départ de la douce Sabrina (que le public avait pris d'affection à cause de ceci) qui dérange, puisque la relation que Jacob avait développée avec Imane était considérée comme stratégique, voire injuste, chez plusieurs candidats, et bien des téléspectateurs d'ailleurs.

La réaction d'Emma à la table, qui tenait dur comme fer à ce que Rebecca reste même si cette dernière n'avait pas d'intérêt pour personne, a aussi beaucoup déçu la toile, tout comme l'attitude de Rebecca elle-même qui souriait alors que les autres pleuraient à chaudes larmes.

Des gens ont aussi applaudi Enzo, qui a tenu tête à Billy.

Voici quelques commentaires triés sur le volet :

« Jacob va pouvoir la revoir de toute façon, c’est la sœur de son ami. Magnifique! Vive la Karma! »

« Rebecca aurait dû se mettre dans l'enveloppe comme Amélie l'a fait! C'est un non-sens...🤷‍♀️ »

« Les réactions de Rebecca tout au long de l’émission et à la fin… elle aurait dû être dans l’enveloppe 🙄🙄 »

«Ça aurait dû être Rebecca ou Alexandrie et Alexandre.... voyons donc »

« Rebecca qui dit merci 😂😂😂 voyons donc »

« N’IMPORTE QUOIII!!! 🤯 »

« Très très contente que Enzo a tenu tête à Billy qui se prend pour le boss »

« Rebecca qui jubilait.... ça n'avait pas sa place... je ne comprends pas qu'elle soit encore là à la place de Sabrina. »

« Élimination de vengeance et non au mérite ! »

« Emma me dégoûte »

« Éliminer la seule fille qui faisait un peu de vrai dans toute cette duplicité!!! 😬 C'est quand même dérangeant pour le futur des candidates d'Occupation Double. 👎🏼 »

Chose certaine, tout le monde s'entend pour dire qu'il s'agissait du meilleur épisode d'OD Panama, et nous ne pourrions être davantage en accord.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30.