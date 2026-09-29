OD Panama : Le public soulève ce qu'il croit être une injustice

Imane et Jacob se connaissaient avant de faire l'aventure OD Panama. Dans la première émission de la saison, la jeune femme a révélé que le créateur de contenu fitness était un ami de son frère.

Dans l'épisode de mardi, Imane et Jacob auront une activité ensemble et développeront une complicité nouvelle.

Dans la bande-annonce, on peut même voir Imane dire que son nouveau soupirant aura une conversation avec Rébecca. On s'imagine que celui-ci devra avouer à la barmaid de Québec qu'il n'a pas d'intérêt réel pour elle.

Sur les réseaux sociaux, le public trouve étrange que les deux créateurs de contenu n'aient pas eu d'occasion de tester leur connexion avant OD.

Ainsi, plusieurs s'imaginent qu'ils auraient pu faire une alliance avant de se lancer dans le jeu pour gagner le prix. Pacte préalable ou pas, bien des gens croient qu'il s'agit d'une injustice : comme ils se connaissaient avant, ils partent avec une longueur d'avance.

« Ça me fait rire que Jacob et Imane sont soudainement intéressés un à l’autre, mais qu'ils se connaissent dans la vraie vie et auraient eu plusieurs opportunités de flirter et l’ont jamais fait 🤣🤣🤣🤣 ou peut être qu’ils l’ont déjà fait aussi et qu’ils ont une longueur d’avance et on le sait juste pas lol. »

« Je me dis la même chose! Ou sont là pour jouer une game pour gagner ensemble le prix… Ça m’étonne que les autres maisons disent rien sur ces deux-là… ou ils ne l’ont pas dit qu'ils se connaissent. »

« Ça semble être purement stratégique, les deux n’ont pas de Top 1, donc ils se lient ensemble pour se rendre à la fin. »

« Peut-être qu’ils ont déjà flirté et étant donné qu’ils ne trouvent rien à leur goût, ils remettent ça. Tristan aurait bien aimé retrouver un ancien flirt à OD. »

« Est ce que Imane a mentionné qu’elle connait déjà Jacob!? I don't think so. »

Pour savoir si leur relation pré-OD sera mentionnée dans les émissions, il faut suivre OD Panama, du dimanche au jeudi à 18 h 30.