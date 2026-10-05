Le public salue la maturité d'une candidate dans toute la bisbille d'OD Panama

Dimanche, à OD Panama, Alexandrie est revenue de son voyage avec Alexandre puis a appris que son amie Sabrina s'était rapprochée de son intérêt principal, Mathieu.

Alexandrie était outrée d'apprendre la nouvelle. « J'aurais jamais fait ça! », déclare-t-elle. « Pour vrai, ça pour moi, c'est un manque de respect énorme. »

Lorsque Sabrina s'est retrouvée en face de sa nouvelle rivale, elle est restée très calme et a cherché à s'expliquer de façon réfléchie et honnête, ce que les téléspectateurs ont énormément apprécié.

« Oh wow Sabrina est vraiment mature ! Quelle belle humaine elle semble être ! Garder son calme quand elle doit se dire en dedans que c'est ÇA le jeu lol »

« Sabrina pourrait facilement être élue choix du public. Oui oui, over Alexis »

« Une clap 👏 pour Sabrina et sa maturité, genre je la veux comme amie cette fille, gros coup de coeur pour moi cette humaine magnifique 🙏💕🥰 »

« Sabrina très mature j’espère qu’elle ce rendras très loin dans l’aventure »

« Elle embrasse un gars, et se pense en couple avec!😅 Go Sabrina😘 »

« Je n'aurais pas su garder mon calme comme Sab lol »

« wow, belle attitude de Sabrina et ce depuis le début. on voit très bien que c'est la plus vieille de la gang. »

« Je veux que Sab sois la gagnante et coup de coeur du public. Sa fais du bien de voir une femme de 30 ans et de la maturité. Une clap pour la belle Sab! 👏🩷✨️ »

« Sabrina maturité X1000 je l'adore 👌 »

Précisons que, si Sabrina a 30 ans, Alexandrie n'est pas beaucoup plus jeune : la gestionnaire en événementiel a 28 ans.

Malgré tout, il faut toujours garder en tête que la fameuse « bulle OD » fait en sorte que les célibataires n'ont que leur relation à penser pendant leur long moment d'attente. Bien qu'ils ne se connaissent que depuis quelques semaines, ils ont l'impression que ces étrangers représentent leur dernière chance de trouver l'âme soeur. C'est pourquoi Rébecca était aussi fragile, se demandant même si elle serait capable d'aimer à nouveau après que Jacob l'ait « friendzoné ».

Chose certaine, la bisbille est définitivement atterrie au Panama.

À noter que la mature Sabrina a dû quitter l'aventure après une élimination déchirante, où Emma a supporté bec et ongle son amie Rébecca.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 à Noovo.