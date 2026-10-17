OD Panama : La relation d'Alexandre et Zhara a évolué

Alexandre et Zhara n'ont pas beaucoup eu l'occasion de se parler dans l'aventure d'OD Panama, mais comme ils ont été éliminés en même temps, ils ont pu apprendre à se connaître dans la maison des exclus.

Dans une vidéo partagée par la production sur les réseaux sociaux, nous avions pu voir qu'il y avait eu quelques petits rapprochements dans les jours suivant leur élimination (détails ici), mais leur relation a-t-elle évolué depuis?

Les deux candidats restent assez vagues sur la question, mais Zhara se risque tout de même à une réponse franche :

« Oui, il y a eu des rapprochements, mais on n'a pas un statut clair et net. On apprend à se découvrir petit à petit et on n'a pas envie de se mettre de pression non plus sur ce qu'on doit être ou ce qu'on doit mentionner au public non plus. On veut juste vivre notre vie comme ça ».

Nous leur souhaitons sincèrement beaucoup de bonheur, comme amis ou comme amoureux!

Rappelons qu'Alexandre et Zhara nous ont aussi raconté comment ils avaient vécu le tremblement de terre. À lire ici.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30. OD Extra est présenté les dimanches soirs à 20 h et Les Vendredis OD, les vendredis, à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.