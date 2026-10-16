Alexandre et Zhara d'OD nous racontent comment ils ont vécu le séisme au Panama

Alexandre et Zhara sont les deux plus récents éliminés d'OD Panama.

Au-delà de l'aventure de la téléréalité, ils ont vécu une expérience réelle plutôt inattendue et déroutante : un tremblement de terre d'une magnitude 7.7 sur l'échelle de Richter.

« J'étais littéralement dans la piscine et la piscine s'est mise à shaker, l'eau s'est mise à sortir, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas d'instinct de survie [rires jaunes], puisque je suis resté dans l'eau, alors que la nounou me criait de sortir de la piscine. J'ai pris un bon cinq secondes à comprendre ce qui se passait, parce que tout bougeait autour de moi. C'est vraiment un bizarre de feeling », nous raconte Alexandre.

Zhara, elle, se trouvait à l'intérieur de la maison des exclus lorsque le séisme s'est déclenché. « J'étais sur le sofa, la maison a commencé à trembler. Je me suis dit : "c'est peut-être quelqu'un qui court sur un tapis roulant, mais qui court beaucoup trop fort. C'est quoi ça?" Puis, je regarde la nounou avec qui j'étais et on a compris que c'était un tremblement de terre. On a couru. »

En toute franchise, sur le moment, ça faisait vraiment peur. On était désemparés. Ce n'est pas une situation qu'on vit chaque jour.

« Au final, la production a vraiment bien pris soin de nous. Ils ont tout mis en oeuvre pour qu'on soit en sécurité. Ça fait que par la suite, je me suis vraiment sentie à l'aise de rester au Panama », nous indique la jeune femme.

« Ça a été quand même vraiment difficile, par après, de se rendre compte que c'était vraiment dangereux », précise Alexandre. « Ça aurait vraiment pu prendre des proportions démesurées. Ça aurait vraiment pu être dangereux, en rapport à où est-ce qu'on était placé, proche de l'épicentre, proche de la mer. »

On a eu un soutien psychologique tous les jours.

Suite au tremblement de terre du vendredi 9 octobre, tous les candidats ont quitté leur villa, laissant tous leurs bagages derrière, pour aller dormir sous le même toit dans un établissement sécurisé par les pompiers de la ville. « On se sentait vraiment en sécurité. »

Les candidats d'OD se rappelleront tous, sans exception, de cette journée où la terre a tremblé au Panama. Nous espérons que cette expérience n'aura pas trop d'effets négatifs à long terme sur eux...