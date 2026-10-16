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Entrevue

Alexandre et Zhara d'OD nous racontent comment ils ont vécu le séisme au Panama

Alexandre n'était pas dans un endroit où on espère se trouver lors d'un tremblement de terre, disons...

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Alexandre et Zhara sont les deux plus récents éliminés d'OD Panama.

Au-delà de l'aventure de la téléréalité, ils ont vécu une expérience réelle plutôt inattendue et déroutante : un tremblement de terre d'une magnitude 7.7 sur l'échelle de Richter.

« J'étais littéralement dans la piscine et la piscine s'est mise à shaker, l'eau s'est mise à sortir, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas d'instinct de survie [rires jaunes], puisque je suis resté dans l'eau, alors que la nounou me criait de sortir de la piscine. J'ai pris un bon cinq secondes à comprendre ce qui se passait, parce que tout bougeait autour de moi. C'est vraiment un bizarre de feeling », nous raconte Alexandre.

Zhara, elle, se trouvait à l'intérieur de la maison des exclus lorsque le séisme s'est déclenché. « J'étais sur le sofa, la maison a commencé à trembler. Je me suis dit : "c'est peut-être quelqu'un qui court sur un tapis roulant, mais qui court beaucoup trop fort. C'est quoi ça?" Puis, je regarde la nounou avec qui j'étais et on a compris que c'était un tremblement de terre. On a couru. »

En toute franchise, sur le moment, ça faisait vraiment peur. On était désemparés. Ce n'est pas une situation qu'on vit chaque jour.

« Au final, la production a vraiment bien pris soin de nous. Ils ont tout mis en oeuvre pour qu'on soit en sécurité. Ça fait que par la suite, je me suis vraiment sentie à l'aise de rester au Panama », nous indique la jeune femme.

« Ça a été quand même vraiment difficile, par après, de se rendre compte que c'était vraiment dangereux », précise Alexandre. « Ça aurait vraiment pu prendre des proportions démesurées. Ça aurait vraiment pu être dangereux, en rapport à où est-ce qu'on était placé, proche de l'épicentre, proche de la mer. »

On a eu un soutien psychologique tous les jours.

Suite au tremblement de terre du vendredi 9 octobre, tous les candidats ont quitté leur villa, laissant tous leurs bagages derrière, pour aller dormir sous le même toit dans un établissement sécurisé par les pompiers de la ville. « On se sentait vraiment en sécurité. »

Les candidats d'OD se rappelleront tous, sans exception, de cette journée où la terre a tremblé au Panama. Nous espérons que cette expérience n'aura pas trop d'effets négatifs à long terme sur eux...

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