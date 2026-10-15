OD Panama : Des rapprochements pour Zhara et Alexandre dans la maison des exclus?

Après une arrivée étrange dans la maison des exclus (détails ici), Zhara et Alexandre ont profité d'une grande villa pour eux seuls, étant donné que leurs deux colocs, Sabrina et Jacob, ont réintégré l'aventure.

Puisqu'il n'est pas rare que les exclus se rapprochent lors de leur séjour dans cette maison loin des regards des caméras, la production a questionné Zhara et Alexandre sur leur intimité nouvelle.

« Je trouve que j'ai eu un beau parcours qui me représente. Je suis restée Zhara de A à Z, donc je suis contente. Peut-être que j'aurais dû prendre le temps de parler avec Alexandre, parce que maintenant qu'on est juste tous les deux, j'aime bien sa personnalité. Je trouve qu'on a beaucoup de points en commun. »

De son côté, Alexandre mentionne ceci : « Ça se passe bien avec Zhara, on apprend à se connaître. On fait nos courses ensemble, on mange ensemble, on écoute la télé, on se colle un peu. »

Zhara poursuit : « Quand on écoute des films, on est les deux sur le même sofa. Fait que, parfois, soit je me couche sur lui ou lui sur moi. That's it. C'est vraiment le seul rapprochement qu'il y a. Présentement, j'ai un bon feeling. Le courant passe bien. On est en train d'apprendre à se connaître, fait que je ne suis pas fermée à ce que ça aille plus loin, comme je ne suis pas fermée à ce que ça reste juste amis-amis. On verra. »

Quand cette vidéo, disponible sur Crave, a été tournée, les deux candidats étaient dans la maison des exclus depuis seulement trois jours. On peut s'imaginer que leur situation a évolué les semaines qui ont suivi. Ce sera certainement intéressant d'en apprendre davantage sur leur relation lors de leur retour au Québec, très bientôt.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.