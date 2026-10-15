OD Panama : Une arrivée étrange pour Zhara et Alexandre dans la maison des exclus

Zhara et Alexandre ont été éliminés cette semaine d'OD Panama.

Quand ils sont débarqués dans la villa des exclus, ils ont trouvé une maison vide.

La production leur a d'abord dit que leurs colocs avaient décidé d'aller se coucher, puis on leur a annoncé qu'ils séjourneraient avec Sabrina et Jacob.

Sur le coup, Zhara et Alexandre ne comprennent pas - comme nous d'ailleurs - pourquoi les deux candidats qui viennent d'être choisis pour revenir dans l'aventure seraient dans la maison des exclus.

Qu'est-ce que cette vidéo, disponible sur Crave, tente de nous dire? Leur retour dans l'aventure était-il un leurre?

Notre théorie est que, comme Jacob et Sabrina ne sont pas entrés dans les maisons d'OD Panama immédiatement après le party, ils sont retournés dans cette villa et la production les a sommé d'aller se coucher pour ne pas entrer en contact avec les deux exclus.

Comme nous avons pu le voir dans l'émission, c'est seulement le lendemain matin que les deux ressuscités ont eu la chance d'avoir une date sur la plage avec la ou le célibataire de leur choix.

Dans la vidéo, on peut voir Alexandre craindre de se retrouver face à face avec Jacob, mais nous serions bien étonnés que les deux candidats se soient vus ce jour-là et même cette semaine-là. La vérité éclatera certainement bientôt à ce sujet.

Est-ce qu'il y aura des rapprochements entre Zhara et Alexandre dans la maison des exclus? Tout est possible, même eux, dans la voiture les amenant vers la grande villa, ne nient pas cette possibilité.

Rappelons que tout le monde est maintenant rentré au Québec, même les derniers candidats qui séjournaient dans la maison des exclus en attendant la diffusion de leur élimination. Le tremblement de terre au Panama a précipité leur retour à Montréal. D'ailleurs, Alicia et Fred ont aussi retrouvé le confort de leurs foyers après le tournage de la grande finale, qui leur a permis d'éviter le séisme.

OD Panama se poursuit jusqu'au 22 novembre du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.