OD Panama : La décision de Billy provoque des tonnes de réactions

Jeudi soir, à OD Panama, Billy a décidé de mettre un terme à sa relation naissante avec Emma, en raison de son hésitation persistante entre lui et Enzo.

Évidemment, ce changement de cap a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le public semble avoir pris Emma en grippe depuis quelque temps et donc, encense le geste de Billy.

« Tiens… le karma a frappé fort là 🤣 »

« Billy a l’air de s’être enlevé un gros poids sur les épaules ! Bravo de t’être écouté ! T’étais lourde Emma et j’ai l’impression que tu approches de plus en plus l’enveloppe. »

« Billy a pris une bonne décision !! 👍🏻 Enfin, il est temps qu’il s’ouvre les yeux. 👀 !! »

« J'adore Billy dans cet épisode ! C'est touteee!! »

« Quand tu hésites à ce point c'est que dans le fond ils ne t'intéressent pas tant que ça 🤷 Billy l'a compris. »

« J’adore Billy… il est transparent! Il assume ! Il défend ses amis! Il règle ses comptes et il dit ce qu’il a à dire. Un peu colérique, mais vraiment une bonne personne! »

« BRAVO BIG 🫶 tu as bien fait 👋 Emma te niaise depuis le début de l'aventure, car c'est impossible qu'elle ne puisse faire un choix entre toi et Enzo... son jeu doit se terminer. »

À travers tous les éloges envoyés au monteur de lignes, certains émettent tout de même des bémols.

« Écouter son coeur? Come on il change de coup de coeur comme de bobettes! »

« Ça n’a pas été difficile pour lui de lui dire qu’il n’avait plus d’intérêt parce qu’il trouve la mannequin, la nouvelle, plus jolie et est intéressé. Il dit qu’il est intéressé à l’autre blonde mais c’est un mensonge, il n’a montré aucun intérêt depuis le début!!! »

« Billy fait du push and pulll. »

Ira-t-il vers Émilie ou vers Engie? Nous en aurons une meilleure idée dimanche prochain, mais chose certaine, Billy est un personnage à surveiller cette saison. Il risque fort de se rendre loin dans l'aventure, comme nous le prédisait d'ailleurs Brian.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo, mais rappelons que les tournages sont désormais terminés au Panama. Tous les détails ici.