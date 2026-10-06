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Les tournages d'Occupation Double au Panama sont déjà terminés

Les deux animateurs sont rentrés à la maison.

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les tournages de la 20e saison d'Occupation Double viennent tout juste de se terminer au Panama. Les deux animateurs sont rentrés au Québec et ils repartiront sous peu pour le voyage final.

Alicia Moffet a provoqué une tonne de réactions lorsqu'elle a annoncé qu'elle était déjà rentrée du Panama. Elle a donc pris le temps de s'expliquer sur ses réseaux sociaux.

« Chaque année, ça soulève bien des questionnements quand on revient de la destination d'OD et qu'OD n'est pas fini. Dans le fond, c'est qu'OD, c'est filmé en condensé. On filme une semaine sur trois jours. Puis, après ça, on a deux jours de congés », explique-t-elle.

On est partis le 12 août, puis le 3 octobre, on avait terminé de filmer. On s'en va au voyage final donc, on n'est pas à la fin, mais on est presque à la fin. En genre deux mois total, tout est filmé.

Elle met quand même les fans d'OD en garde : « Sachez que si vous nous croisez à l'aéroport, notre première destination n'est pas le voyage final. Fait que, n'essayez pas! ».

Rappelons que la finale sera tournée en direct le dimanche 22 novembre prochain au Casino de Montréal.

C'est maintenant au tour des candidats d'OD Tentations au soleil d'habiter les maisons. Maripier Morin s'envolera bientôt vers le Panama, si ce n'est pas déjà fait...

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

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