Brian croit que les prochains garçons à être éliminés d'OD Panama seront...

Nous avons eu la chance de discuter avec Brian, récemment exclu d'OD Panama.

Nous lui avons demandé qui, selon lui, allait se rendre le plus loin dans l'aventure et qui serait éliminé rapidement.

« Ceux qui, je pense, vont se rendre le moins loin, c'est Jacob et Alexandre », nous dit-il.

À l'inverse, « je pense que Billy et Alexia vont définitivement se rendre loin ». Enzo et Mathieu sont aussi, selon lui, en bonne position.

Notons que Brian a trouvé son début d'aventure difficile. « Je pense que je n'ai jamais été capable d'être à 100% moi-même avec les caméras. Elles étaient tout le temps là un petit peu dans le background, et, inconsciemment, je le savais. Je pense que d'habitude, je me laisse plus aller dans la vie, mais là, j'avais peut-être une petite réserve en rapport à ça. »

Il ajoute : « En fait, j'étais habitué de vraiment être libre, de bouger beaucoup, de vivre un peu partout, de partir, de rencontrer du monde. Je fais ma vie autour de mes sports. Donc, d'être un peu pris dans une maison, j'ai trouvé ça plus dur que ce que je me serais imaginé. Même si c'est sur le bord de la mer, c'est super beau, c'est luxueux, t'es en vacances, mais, pour moi, c'était un challenge de ne pas être stimulé, disons. »

« Il faut vraiment que tu laisses aller là-dedans. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être rassurant de se dire : j'ai rien à faire, quelqu'un me dit quoi faire et je le fais, mais, moi, j'aime ça quand même prendre mes propres décisions. Pour moi, c'était un peu plus un challenge, mais c'est sûr que j'ai quand même apprécié le moment. »

Brian a aussi répondu à une question que bien des téléspectateurs se sont posés. Lisez le tout ici.