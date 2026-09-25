OD Panama : Brian répond à une question que bien des téléspectateurs se sont posés

Brian a été le premier garçon exclu de l'aventure OD Panama.

Dès son arrivée, il a énormément fait jaser, alors qu'il avait l'opportunité de choisir une ou plusieurs candidates parmi trois célibataires pour faire son entrée dans l'aventure et a décidé de n'en retenir aucune.

Même si son geste uniquement paraissait guidé par ses émotions, il nous indique qu'il y avait, malgré tout, un peu de stratégie dans sa démarche.

« J'avais vu qu'il y avait cinq enveloppes, donc cinq filles à protéger sur neuf. Je me suis dit : je vais y aller all in et j'ose croire qu'il y en a d'autres qui vont plus être en fit avec moi. Alors, c'était quand même un petit peu stratégique. Sur les trois autres d'après, j'avais plus de chances de fitter. »

Bien des téléspectateurs se sont alors demandés pourquoi il avait décidé de s'inscrire à la téléréalité, alors que la plupart des jeunes femmes qui participent à celle-ci ressemblent aux trois prospects qu'il a rapidement écartées.

« Je me disais que, comme je ne suis peut-être pas le casting d'OD en général en termes de gars, il y avait peut-être un casting différent cette année en termes de filles. Puis, tu sais, juste l'an passé, il y avait Nao qui était plus mon genre de fille. Je me disais qu'il y avait quand même des possibilités que je rencontre quelqu'un. C'est sûr que je ne m'attendais pas à ce que ce soit toute la gang qui était de mon genre, mais quand même peut-être une ou deux, mettons. »

À noter que Brian venait tout juste de rencontrer Naomi lors du tournage des Vendredis OD, mais il ne semblerait pas qu'il y ait de possibilités de rapprochements entre les deux ex-candidats pour le moment. « Elle voit quelqu'un quand même plus sérieusement », nous indique-t-il.

Le surfeur n'est, par contre, pas à plaindre. Sa messagerie s'est rapidement remplie de demandes de rapprochements... en van.

Nous souhaitons à Brian de trouver la perle rare!

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30.