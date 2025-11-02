OD Chypre : Le vote pour le candidat coup de coeur vient d'être lancé et déjà, il y a un préféré

Ce dimanche, Alicia et Fred ont officiellement lancé le vote pour le candidat coup de coeur de la saison 2025 d'Occupation Double.

De nombreux téléspectateurs ont fait part de leur participant préféré sur les réseaux sociaux et l'un d'entre eux se démarque déjà.

Il s'agit de Xavier, qui n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu et à séduire les célibataires d'OD Chypre, mais qui a certainement conquis le public, avec sa personnalité magnanime et attachante.

D'ailleurs, à sa sortie des maisons, il nous confiait que de nombreuses filles avaient « slider dans ses DM ». Voyez ce qu'il nous a dit sur ce retour étonnant au Québec ici.

Celui-ci nous avait d'ailleurs donné son avis sur le couple de Mathis et Cindy. Lisez ce qu'il nous a dit ici.

Si Xavier se retrouve loin devant les autres aspirants au titre de chouchou du public, certains autres prospects sont aussi dans la course, dont le souriant Maxime, qui a lui aussi réussi à conquérir le peuple OD.

Chez les filles, Catherine, Cindy et Béatrice sont mentionnées à quelques reprises, mais ceci n'est rien en comparaison à l'impact des deux garçons précédemment cités. À notre humble avis, on croit que les téléspectateurs ont oublié Naomi un peu trop vite. Celle-ci mériterait certainement de se retrouver dans le top 3 des coups de coeur de la saison, pour l'impact qu'elle a eu dans le jeu (et dans la société, ose-t-on même dire) malgré la courte durée de son parcours.

Vous pouvez voter pour votre candidat coup de coeur ici.